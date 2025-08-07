Малик Тиав договорился с "Ньюкаслом"
"Ньюкасл" договорилмя с центральным защитником итальянского "Милана" Маликом Тиавом.
По информации Sky Sport Germany, "Ньюкасл" и Тиав достигли полной устной договоренности, и сейчас "сороки" пытаются склонить к сделке "Милан".
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри хочет сохранить Тиава, однако желание 23-летнего немца сенегало-финского происхождения может стать решающим фактором.
В данный момент "Ньюкасл" предлагает за Тиава, чей контракт с "Миланом" рассчитан до 2029 года, 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).
"Ньюкасл" — не единственный заинтересованный в Тиаве клуб, но "Байер" пока лишь наблюдает за экс-игроком "Шальке-04".
07.08.2025 09:00
Просмотров: 102
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: