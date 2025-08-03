"Тоттенхэм" арендовал Жоау Палинью

"Тоттенхэм" взял полузащитника немецкой "Баварии" Жоау Палинью в аренду до конца сезона 2025/26.

Арендное соглашение по 30-летнему Палинье предусматривает опцию выкупа за 27 миллионов фунтов.



Палинья присоединился к "Баварии" лишь год назад, будучи приобретенным у "Фулхэма" за 47.4 млн. фунтов. С тех пор Жоау сыграл лишь 25 матчей за гранд Бундеслиги во всех соревнованиях.



До своего отъезда в Мюнхен Палинья провел два сезона в "Фулхэме", заслужив репутацию одного из лучших опорников в Премьер-Лиге.



За сборную Португалии Палинья выступает с 2021 года, суммарно сыграв 34 матча и принял участие в Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.



Палинья стал очередным трансфером между "Тоттенхэмом" и "Баварией" за последние годы — после Харри Кейна, Эрика Дайера и Матиса Теля.



