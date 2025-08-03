"Бавария" подтвердила, что Палинья направляется в "Тоттенхэм"

Спортивный директор немецкой "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил, что полузащитник Жоау Палинья направляется в "Тоттенхэм".

На днях стало известно, что "Тоттенхэм" договорился насчет аренды Палиньи с опцией выкупа. Экс-игрок "Фулхэма" согласился вернуться в Премьер-Лигу после года в Мюнхене.



Палинья не попал в заявку "Баварии" на предсезонный матч против "Лиона" в субботу, и Фройнд не стал скрывать того, что 30-летний португалец уходит.



"Он был освобожден. Если все пройдет гладко, это не потребует много времени", — приводит слова Фройнда Evening Standard.