"Бавария" подтвердила, что Палинья направляется в "Тоттенхэм"

Жоау Палинья Спортивный директор немецкой "Баварии" Кристоф Фройнд подтвердил, что полузащитник Жоау Палинья направляется в "Тоттенхэм".

На днях стало известно, что "Тоттенхэм" договорился насчет аренды Палиньи с опцией выкупа. Экс-игрок "Фулхэма" согласился вернуться в Премьер-Лигу после года в Мюнхене.

Палинья не попал в заявку "Баварии" на предсезонный матч против "Лиона" в субботу, и Фройнд не стал скрывать того, что 30-летний португалец уходит.

"Он был освобожден. Если все пройдет гладко, это не потребует много времени", — приводит слова Фройнда Evening Standard.




Метки Бавария, Палинья, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2025 15:00

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