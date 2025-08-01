Палинья согласился перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник немецкой "Баварии" Жоау Палинья дал свое согласие провести сезон 2025/26 в "Тоттенхэме".

Не сумев заслужить доверие главного тренера "Баварии" Венсана Компани в своем первом сезоне в Мюнхене, Палинья решил вернуться в Премьер-Лигу.



И хотя приоритетом 30-летнего португальца был постоянный трансфер, в итоге экс-игрок "Фулхэма" согласился присоединиться к "Тоттенхэму" на правах аренды.



По информации журналиста Фабрицио Романо и Sky Sport Germany, "Тоттенхэм" полностью возьмет на себя зарплату Палиньи в 10 миллионов евро (8.7 млн. фунтов) в год, а также получит опцию выкупа за 30 млн евро(26 млн. фунтов) в конце сезона.



Добавим, лишь прошлым летом "Бавария" потратила 47.4 млн. фунтов на приглашение Палиньи из "Фулхэма". Жоау сыграл 25 матчей за команду Компани во всех соревнованиях, включая 17 в Бундеслиге.