"Тоттенхэм" обсуждает аренду Жоау Палиньи

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с немецкой "Баварией" насчет аренды полузащитника Жоау Палиньи.

"Бавария" только прошлым летом приобрела Палинью у "Фулхэма" за 51 миллион евро (44 млн. фунтов). С тех пор Жоау сыграл 25 матчей, включая лишь 10 выходов в старте.



"Бавария" готова выслушать предложения насчет Палиньи, и сейчас, сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" выразил желание забрать 30-летнего игрока сборной Португалии.



Изначально Палинья был настроен остаться в Мюнхене и сражаться за место в команде Венсана Компани, но теперь Жоау гораздо больше открыт к уходу из "Баварии".



Добавим, ранее этим летом "Тоттенхэм" уже заключил одну сделку с "Баварией", выкупив вингера Матиса Теля за 39 млн. фунтов после аренды.