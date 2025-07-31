"Тоттенхэм" обсуждает аренду Жоау Палиньи

Жоау Палинья "Тоттенхэм" вступил в переговоры с немецкой "Баварией" насчет аренды полузащитника Жоау Палиньи.

"Бавария" только прошлым летом приобрела Палинью у "Фулхэма" за 51 миллион евро (44 млн. фунтов). С тех пор Жоау сыграл 25 матчей, включая лишь 10 выходов в старте.

"Бавария" готова выслушать предложения насчет Палиньи, и сейчас, сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" выразил желание забрать 30-летнего игрока сборной Португалии.

Изначально Палинья был настроен остаться в Мюнхене и сражаться за место в команде Венсана Компани, но теперь Жоау гораздо больше открыт к уходу из "Баварии".

Добавим, ранее этим летом "Тоттенхэм" уже заключил одну сделку с "Баварией", выкупив вингера Матиса Теля за 39 млн. фунтов после аренды.




Метки Бавария, Палинья, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 19:00

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  1. liverpool888 31.07.2025 19:36 # liverpool888
    Странные трансферы Баварии.
    Зачем им 28 летние игроки за большие суммы, если они могут находить самые лучшие таланты в Бундеслгиге?

    (ответить)

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