"Тоттенхэм" обсуждает аренду Жоау Палиньи
"Тоттенхэм" вступил в переговоры с немецкой "Баварией" насчет аренды полузащитника Жоау Палиньи.
"Бавария" только прошлым летом приобрела Палинью у "Фулхэма" за 51 миллион евро (44 млн. фунтов). С тех пор Жоау сыграл 25 матчей, включая лишь 10 выходов в старте.
"Бавария" готова выслушать предложения насчет Палиньи, и сейчас, сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" выразил желание забрать 30-летнего игрока сборной Португалии.
Изначально Палинья был настроен остаться в Мюнхене и сражаться за место в команде Венсана Компани, но теперь Жоау гораздо больше открыт к уходу из "Баварии".
Добавим, ранее этим летом "Тоттенхэм" уже заключил одну сделку с "Баварией", выкупив вингера Матиса Теля за 39 млн. фунтов после аренды.
31.07.2025 19:00
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Странные трансферы Баварии.
Зачем им 28 летние игроки за большие суммы, если они могут находить самые лучшие таланты в Бундеслгиге?
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