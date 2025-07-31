"Вилл" обратилась насчет Саму Омородиона

"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего португальского "Порту" Саму Омородиона.

"Вилла" до сих пор не восполнила потерю Джона Дурана, который в январе уехал в Саудовскую Аравию, а Олли Уоткинса активно связывают с уходом из клуба.



Поэтому "Вилла" задумывается о приглашении нападающего, и Daily Mail утверждает, что на радаре у бирмингемского клуба находится Омородион, который прошлым летом был целью для "Челси".



Сделав запрос насчет Омородиона, "Вилла" узнала, что "Порту" готов рассмотреть предложения свыше 55 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне 21-летний испанец забил 19 голов в рамках португальского первенства, а также отличился шесть раз в Лиге Европы, дважды огорчив "Манчестер Юнайтед".