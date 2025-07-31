"Вилл" обратилась насчет Саму Омородиона
"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего португальского "Порту" Саму Омородиона.
"Вилла" до сих пор не восполнила потерю Джона Дурана, который в январе уехал в Саудовскую Аравию, а Олли Уоткинса активно связывают с уходом из клуба.
Поэтому "Вилла" задумывается о приглашении нападающего, и Daily Mail утверждает, что на радаре у бирмингемского клуба находится Омородион, который прошлым летом был целью для "Челси".
Сделав запрос насчет Омородиона, "Вилла" узнала, что "Порту" готов рассмотреть предложения свыше 55 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне 21-летний испанец забил 19 голов в рамках португальского первенства, а также отличился шесть раз в Лиге Европы, дважды огорчив "Манчестер Юнайтед".
31.07.2025 11:00
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Astonville
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Сделав запрос насчет Омородиона, "Вилла" узнала, что "Порту" готов рассмотреть предложения свыше 55 миллионов фунтов.
Источник: https://fapl.ru/posts/116301/
Так у Порту, вроде, только часть прав. Остальные - у Атлетико.
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