"Фулхэм" сделал запрос насчет Зинченко

"Фулхэм" сделал запрос насчет левого защитника Александра Зинченко.

Стремительный прогресс юного Майлса Льюис-Скелли в прошлом сезоне превратил Зинченко в глубокого резервиста в "Арсенале".



Сейчас у Зинченко остается всего один год по контракту, поэтому "Арсенал" открыт к предложениям насчет 28-летнего игрока сборной Украины.



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Фулхэм" уже сделал свой запрос, и суммы в 15 миллионов фунтов "дачникам" должно хватить для приобретения Зинченко.



Несмотря на регулярные рассказы Зинченко о тоске по родине, семья Александра комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать, что повышает привлекательность "Фулхэма" в глазах экс-игрока "Манчестер Сити".



Добавим, "Фулхэм" также собирается повторно арендовать вингера "Арсенала" Риса Нелсона.