"Фулхэм" сделал запрос насчет Зинченко
"Фулхэм" сделал запрос насчет левого защитника Александра Зинченко.
Стремительный прогресс юного Майлса Льюис-Скелли в прошлом сезоне превратил Зинченко в глубокого резервиста в "Арсенале".
Сейчас у Зинченко остается всего один год по контракту, поэтому "Арсенал" открыт к предложениям насчет 28-летнего игрока сборной Украины.
По информации журналиста Бена Джейкобса, "Фулхэм" уже сделал свой запрос, и суммы в 15 миллионов фунтов "дачникам" должно хватить для приобретения Зинченко.
Несмотря на регулярные рассказы Зинченко о тоске по родине, семья Александра комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать, что повышает привлекательность "Фулхэма" в глазах экс-игрока "Манчестер Сити".
Добавим, "Фулхэм" также собирается повторно арендовать вингера "Арсенала" Риса Нелсона.
31.07.2025 00:05
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Отдать не глядя, пусть похоронит свою карьеру футболиста на даче а то что останется сдать в утиль( ТЦК).
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