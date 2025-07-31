"Фулхэм" сделал запрос насчет Зинченко

Александр Зинченко "Фулхэм" сделал запрос насчет левого защитника Александра Зинченко.

Стремительный прогресс юного Майлса Льюис-Скелли в прошлом сезоне превратил Зинченко в глубокого резервиста в "Арсенале".

Сейчас у Зинченко остается всего один год по контракту, поэтому "Арсенал" открыт к предложениям насчет 28-летнего игрока сборной Украины.

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Фулхэм" уже сделал свой запрос, и суммы в 15 миллионов фунтов "дачникам" должно хватить для приобретения Зинченко.

Несмотря на регулярные рассказы Зинченко о тоске по родине, семья Александра комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать, что повышает привлекательность "Фулхэма" в глазах экс-игрока "Манчестер Сити".

Добавим, "Фулхэм" также собирается повторно арендовать вингера "Арсенала" Риса Нелсона.




Метки Арсенал, Зинченко, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 00:05

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  1. hunter022 31.07.2025 00:17 # hunter022
    Отдать не глядя, пусть похоронит свою карьеру футболиста на даче а то что останется сдать в утиль( ТЦК).

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