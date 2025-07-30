Мбемо объяснил, почему выбрал "Юнайтед"

Вингер Бриан Мбемо объяснил, почему выбрал "Манчестер Юнайтед" для продолжения своей карьеры.

Ранее в июле "Юнайтед" приобрел Мбемо у "Брентфорда" за 71 миллион фунтов, опередив в борьбе за Бриана ряд других клубов.



Мбемо не скрывает, что вел переговоры с другими клубами, однако возможность играть "Олд Траффорд" и работать с главным тренером Рубеном Аморимом предопределили выбор 25-летнего камерунца.



"Я доверяю своим людям, и я был убежден, что переход состоится. Я всегда доверяю своему окружению. Трансферное окно может быть длинным, может быть коротким, поэтому тебе нужно быть терпеливым и просто сохранять позитивный настрой".



"Как вы знаете, я был в отпуске, поэтому я просто хотел думать о том, чтобы отдохнуть душой и телом. А что случится, то случится".



"Думаю, я тот, кому нравятся вызовы. Здесь в Манчестере очень хороший проект, и я хотел быть его частью".



"Я просто хочу играть на одной из величайших сцен в мире, и "Олд Траффорд" именно такой. Возможность играть там каждые две недели — это важно".



"Конечно, я разговаривал с другими тренерами, потому что я хотел услышать об их проектах, но проект "Манчестер Юнайтед" показался очень хорошим для меня".



"Я разговаривал с Рубеном. Это был очень дружелюбный и конструктивный разговор. Он объяснил мне свой проект и то, что хочет от меня, и мне это действительно подошло".



"Он сказал: "Мы являемся теми людьми, кому нравится побеждать, и мы хотим быть лучшей командой". Конечно, мы будем стремиться к этому", — цитирует Мбемо Daily Mail.