"Арсенал" готов разменять Троссарда на Эзе

"Арсенал" готов принести своего вингера Леандро Троссарда в жертву ради приобретения Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".

Только накануне появилась информация, что дортмундская "Боруссия" присоединилась к числу клубов, проявляющих интерес к Троссарду.



Как сообщает The Times, вероятность ухода Троссарда растет, и "Арсенал" уже знает, как использовать вырученные за 30-летнего бельгийца деньги.



Продажа Троссарда помогла бы "Арсеналу" заполучить 27-летнего Эзе, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.



Предполагается, что сам Эзе заинтересован в переходе к "канонирам".