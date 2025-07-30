"Арсенал" готов разменять Троссарда на Эзе
"Арсенал" готов принести своего вингера Леандро Троссарда в жертву ради приобретения Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".
Только накануне появилась информация, что дортмундская "Боруссия" присоединилась к числу клубов, проявляющих интерес к Троссарду.
Как сообщает The Times, вероятность ухода Троссарда растет, и "Арсенал" уже знает, как использовать вырученные за 30-летнего бельгийца деньги.
Продажа Троссарда помогла бы "Арсеналу" заполучить 27-летнего Эзе, чей контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.
Предполагается, что сам Эзе заинтересован в переходе к "канонирам".
30.07.2025 10:00
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