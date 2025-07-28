"Сандерленд" согласовал покупки Джаки

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.

Только на прошлой неделе главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг говорил, что не отпустит Джаку и что Гранит слишком важен для его команды.



Однако боссы "Байера" решили по-своему и приняли предложение "Сандерленда" в размере 17 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Как сообщает Sky Sports, "черные коты" уже согласовали с бывшим игроком "Арсенала" условия контракта до 2028 года.



32-летний швейцарец получил разрешение от "Байера" отправиться в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к "Сандерленду".