"Сандерленд" согласовал покупки Джаки
Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.
Только на прошлой неделе главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг говорил, что не отпустит Джаку и что Гранит слишком важен для его команды.
Однако боссы "Байера" решили по-своему и приняли предложение "Сандерленда" в размере 17 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.
Как сообщает Sky Sports, "черные коты" уже согласовали с бывшим игроком "Арсенала" условия контракта до 2028 года.
32-летний швейцарец получил разрешение от "Байера" отправиться в Англию, чтобы пройти медобследование и присоединиться к "Сандерленду".
28.07.2025 15:00
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