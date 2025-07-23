Тен Хаг отказывается отпускать Джаку в "Сандерленд"

Главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик Тен Хаг заявил, что не отпустит своего полузащитника Гранита Джаку в "Сандерленд".

Накануне агент Джаки поведал, что его клиент уже договорился с "Сандерлендом" и надеется на скорейшее достижение компромисса с "Байером".



Однако Тен Хаг не в настроении отпускать бывшего игрока "Арсенала" после того, как "Байер" лишился Джонатана Та, Джереми Фримпонга и Флориана Вирца.



"Агент может говорить что угодно, но этот клуб и так уже продал трех важных игроков. Мы больше не отпустим никого из игроков, это невозможно. Это бы нарушило структуру и культуру команды".



"Очевидно, что Гранит — лидер. Он подписал контракт на пять лет, у него остается еще три года. Он слишком важен для нас, чтобы отпускать его", — цитирует Тен Хага Sky Sports.