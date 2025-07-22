Агент Джаки подтвердил договоренность с "Сандерлендом"

Агент полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки подтвердил, что его клиент договорился с "Сандерлендом".

Отыграв два ярких сезона за "Байер" и имея контракт до 2028 года, с приходом Эрика Тен Хага на должность главного тренера леверкузенцев Джака принялся паковать чемоданы.



У Джаки хватало вариантов, но Гранит решил вернуться в Премьер-Лигу, где он ранее выступал за "Арсенал". Агент 32-летнего швейцарца Хосеп Ногера надеется, что "Байер" даст зеленый свет на этот трансфер в самое ближайшее время.



"Мы достигли принципиальной договоренности с "Сандерлендом". Гранит хочет вернуться в Премьер-Лигу. "Сандерленд" вызывает у него восхищение. Он хочет откликнуться на этот вызов".



"Мы надеемся, "Байер" отнесется с уважением к его желанию уйти, и клубы вскоре придут к соглашению", — сообщил Ногера Sky Sport Germany.