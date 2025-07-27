Новые лица в Премьер-Лиге: Диуф, Барри, Субименди

Летняя трансферная кампания идет полным ходом, и клубы Премьер-Лиги активно работают над усилением своих составов. Вашему вниманию — три важных трансфера "Вест Хэма", "Эвертона" и "Арсенала".





Эль-Хаджи Малик Диуф



"Славия" (Чехия) — "Вест Хэм", 19 миллионов фунтов



"Вест Хэм" продолжает работать на трансферном рынке Чехии и покупать игроков из "Славии" и после расставания с Дэвидом Мойесом, пригласившего в Восточный Лондон Владимира Цоуфала и Томаша Соучека, которые были заметными фигурами в "Вест Хэме" в последние годы.



Диуф провел невероятный сезон за "Славию" и помог пражскому клубу вернуть чемпионский титул, после чего левый защитник из Сенегала решил уйти на повышение. "Славия" получает большие деньги за очень перспективного игрока, которого сама нашла в норвежском чемпионате.



Эль-Хаджи Малик Диуф, конечно же, назван в честь одного из самых известных форвардов сборной Сенегала, который был на пике формы в начале 2000-х, когда и родился Малик. Но его кумиром всегда был левый защитник "Реала" Марсело, на которого он равняется на протяжении всей карьеры. Футболка под номером 12 — также дань уважения Марсело и "Реалу", любимому клубу Диуфа.



Малик начинал заниматься футболом в местных академиях родного Дакара, а в 18-летнем возрасте перебрался в Норвегию, в заполярный "Тромсе", успешно пройдя пятидневный просмотр. Диуф очень быстро получил место в основе и уже в первом своем матче за новую команду помог ей пройти в четвертьфинал Кубка Норвегии, реализовав послематчевый пенальти после своего появления на поле на 88-й минуте. Но свой самый памятный матч в Норвегии Диуф провел против "Русенборга" — он вышел на поле на 63-й минуте, забил гол на 69-й, получил желтую карточку за празднование со снятой футболкой и был удален за повторное предупреждение уже на 84-й минуте.



"Тромсе" сумел вернуться в еврокубки, где Диуф успел поиграть, пока его не забрала к себе "Славия" в январе 2024 года, где Малик играл уже на стадии плей-офф Лиги Европы против "Милана" и был удален за фол на Кристиане Пулишиче в первом тайме.



Его позиция — левый защитник, но Диуф может держать и всю бровку, что делал частенько в составе "Славии". В прошлом сезоне он забил пять голов в восьми первых матчах чешского первенства, набрав сумасшедшую форму, а всего наколотил в сезоне 2024/25 семь мячей — потрясающий результат для флангового защитника.



"Вест Хэм" берет очень молодого игрока, на важную позицию, у которого есть большой потенциал. Сложно представить, что Диуф сходу заиграет в Премьер-Лиге, как он это делал в чемпионатах Чехии и Норвегии, и ему понадобится время на адаптацию, но это игрок с большим будущим, который способен раскрыться под руководством Грэма Поттера.



Тьерно Барри



"Вильярреал" — "Эвертон", 27 миллионов фунтов



"Эвертон", безусловно, нуждался в новом форварде, и подписание Тьерно Барри имеет смысл. Нападающий "Вильярреала" имеет рост 195 см и может обеспечить угрозу в воздухе, которую Дэвид Мойес требует от своих нападающих. Но он способен дать гораздо больше — это высокий игрок с изюминкой.



"Эвертону" нужно было усилить линию нападения. Несмотря на все свои проблемы с травмами, Доминик Калверт-Левин все же отыграл 1,614 минут в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Абдулай Дукуре, часто действовавший в роли нападающего, также покинул клуб.



В результате Бету остался игроком, от которого ожидают лидерства в атаке, что он и продемонстрировал, забив семь голов в Премьер-Лиге в период с февраля по май. Но Барри — игрок, который может выполнить эту задачу и даже больше, если реализует свой потенциал на Мерсисайде.



22-летний французский нападающий может быть грозным физически, но он другой игрок, нежели Бету. Нападающий "Эвертона" завоевал поклонников своей работой без мяча, но по-прежнему иногда вызывает разочарование из-за своей неспособности делать простые пасы.



Согласно Genius IQ, чьи статистические данные позволяют рассчитывать ожидаемый процент успешных передач на основе отслеживания положения каждого игрока на поле в любой момент времени, Бету вошел в число худших пасующих игроков Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



Барри может обеспечить движение без мяча, как готовый бегунок сзади, но он отличается от Бету в игре с мячом в ногах. Он может бегать за спиной как с мячом, так и без, что он продемонстрировал в Ла Лиге и в матчах за сборную.



Вызов Барри в молодежную сборную Франции на Чемпионат Европы до 21 года в Словакии стал запоздалым признанием игрока, путь которого к вершинам был неординарным. Ему пришлось покинуть Францию и уехать в Бельгию и Швейцарию в поисках возможностей.



Это уже четвертый год подряд, когда Барри меняет клуб, что отражает тот факт, что он продолжает адаптироваться к каждому вызову, который стоит перед ним. От резервиста "Сошо" до высшего дивизиона Испании, он продолжает впечатлять.



Именно во втором дивизионе Бельгии, в Беверене, его потенциал проявился впервые. В том сезоне Барри забил 20 голов в лиге. Гюнтер Вандеброк был частью тренерского штаба "Беверена" в том сезоне и помнит неопытного, но талантливого игрока, который произвел на него сильное впечатление.



"Он был еще очень молод, но голоден и целеустремлен", — рассказывает Вандеброк Sky Sports. Он описывает Барри как "тихого победителя", но такого, кто "первым праздновал в раздевалке после победы", несмотря на то, что был подростком, когда впервые пришел в клуб.



"Иногда он был немного замкнут, но всегда очень сосредоточен и целеустремлен, а также немного упрям. В тактическом плане ему было над чем работать, потому что ему нужна была свобода для самовыражения, но он быстро завоевал место в команде, забив много голов".



"Его положительное влияние на команду и результаты было незамедлительным. Его непредсказуемость была его главным достоинством. Он мог забить в самые неожиданные моменты. Он мог забивать самые красивые голы, но забивал и некрасивые. Настоящий голеадор".



Это не должно вызывать удивления, учитывая, что Барри — игрок, который может по-разному наносить удары по воротам. Его движение — одно из его лучших оружий, и он способен либо переиграть защитников в силовой манере, либо обогнать их. Ему удается наносить много ударов.



Тогда, как и сейчас, конечно, оставались вещи, над которыми нужно было работать. "Во время пребывания у нас он слишком усложнял простые вещи. Ему нужно было улучшить свое видение поля и принятие решений на дальней трети поля, чтобы сделать следующий шаг". Но он сделал это после ухода из "Беверена".



Вандеброк говорит: "Неудивительно, что он смог перейти в "Базель", а затем в клуб из середины таблицы Ла Лиги". Он накопил большой опыт для игрока, которому в октябре исполнится всего 23 года. Уже одно это объясняет, почему клубы Премьер-Лиги были заинтересованы в нем.



Фактически, Барри является одним из 14 игроков в пяти основных лигах Европы в возрасте до 22 лет, которые в прошлом сезоне забили более 10 голов в лиге. Это свидетельствует о том, что количество игроков, способных достичь таких результатов, как он, очень невелико.



"Эвертон" приобрел игрока с большим потенциалом на тот участок поля, где необходимость усиления очевидна. Болельщикам следует быть в восторге, даже если их ожидания должны быть сдержаны требованиями Премьер-Лиги.



Мартин Субименди



"Реал Сосьедад" — "Арсенал", 60 миллионов фунтов



По собственным воспоминаниям Мартина Субименди, в день, когда ему выпала возможность быть болбоем "Реал Сосьедад" в матче против "Манчестер Юнайтед", он был более нервным, чем когда ему приходилось играть. Стоя на краю поля, он застыл на месте, а игра пролетала мимо. Настолько застыл, что забыл о своей задаче — передавать мяч игрокам, и в какой-то момент Клаудио Браво, вратарь "Реала" в тот вечер, был вынужден подойти и забрать мяч у парня, потому что тот стоял и смотрел. Это был первый раз, когда с ним произошло такое. И последний.



Если и есть что-то, что характеризует нового полузащитника "Арсенала", то это его спокойствие и самообладание. "Он излучает уверенность каждой клеткой своего тела", — говорит тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте. "Он не нервничает, когда ходит по канату без страховки". Когда он на поле, матчи не просто проходят, они обычно идут так, как он того хочет. А пасы, которые он забыл сделать в тот вечер, теперь определяют его: в прошлом сезоне Ла Лиги он сделал 1,752 передачи. Ни один полузащитник за пределами "Реала" и "Барселоны" не сделал больше.



Выросший в районе Грос в Сан-Себастьяне, где он ежедневно выгуливал свою собаку, тихо прогуливаясь по пляжу или поднимаясь на Элию, откуда открывается вид на залив, Субименди был чемпионом Гипускоа по шахматам в возрасте до 12 лет. Это соответствует его манере игры в футбол, в котором он был еще лучше: вдумчивый, стратегический, видящий всю картину. "Мартин — игрок, который добавит нам огромное качество и футбольный интеллект; у него есть все, чтобы стать ключевым игроком для нас", — сказал Микель Артета.



Как и Артета, его нынешний тренер, Субименди играл в местном клубе "Антигуоко", который стал выдающимся примером успеха в развитии футбола в городе, прежде чем в 12 лет перейти в "Реал Сосьедад" и дебютировать в основном составе восемь лет спустя. В прошлом году его тренер Иманол Альгуасил сказал: "Нет никого, кто был бы похож на него".



Что, по правде говоря, не соответствует мнению большинства людей. Спросите любого о Субименди, и каждый раз будет упоминаться одно имя, а иногда и два. Это Серхио Бускетс, который, как однажды пошутил Субименди, нанес большой ущерб центральным полузащитникам, установив новые стандарты, новые требования, заставив их делать то, чего они никогда раньше не делали. И, конечно же, есть Хаби Алонсо, который, по его словам, "наверное, устал слышать, как я о нем говорю". Алонсо тоже родом из Гипускоа и начинал в "Антигуоко", прежде чем перейти в "Реал Сосьедад". Они играют на одной позиции, в одном стиле, у них один агент, и, слушая, как Субименди объясняет свое мастерство, даже звучат одинаково.



Алонсо был тренером Субименди в команде "Реал Сосьедад Б", взял на себя задачу научить его, раскрыть игрока, которого он видел в нем. Даже после перехода Субименди в первую команду, Алонсо оставлял его на тренировочной базе "Субиета" и просматривал с ним игру, давая советы. Что касается того, что он устал от того, что Субименди говорит о нем, то это не так. Восхищение взаимно, ценности общие. Этим летом Субименди казался идеальным приобретением для "Реала". "Мартин, — говорит Алонсо, — больше думает о своих товарищах по команде, чем о себе. У него есть способность создавать игру, делать окружающих лучше, организовывать. Он понимает следующий шаг, еще до того, как мяч доходит до него".



Он также понимает, что это не все, что нужно в игре. Не в последнюю очередь потому, что ему об этом сказали. Он говорил о необходимости видеть дальше коротких пасов, учиться менять длину своих передач, и в его игре есть динамизм, которого не было у Алонсо и Бускетса. Есть также способность выполнять более традиционные обязанности оборонительного полузащитника. Только четыре защитника в Испании сделали больше отборов, чем Субименди в прошлом сезоне. Если и есть одна вещь, которой одержим Альгуасил, так это интенсивность, с которой, по его мнению, должна играться игра, решимость соревноваться и, если нужно, бить по мячу. Субименди считает, что он, возможно, был игроком, на которого тренер давил больше всего. "Иманол просит меня больше разговаривать, быть более агрессивным", — сказал он. "Твоя роль — постоянно помогать всем, и разговоры — часть этого. Это, а также борьба".



Субименди по натуре тихий человек, типичный представитель Гипускоа. В разговоре он увлекательный и радушный собеседник, его анализ впечатляет, но он не любит выставляться напоказ. В Сан-Себастьяне его знают все, а за пределами города, как можно предположить, его знают слишком мало. По крайней мере, без лобби, которое бы его поддерживало, без желания быть в центре внимания, он не всегда получал признание, которого заслуживала его игра.



Фактически, когда Родри получил травму в финале Евро-2024 и его заменил Субименди, не только английские болельщики подумали, что это их шанс. В ложе директоров в Берлине, где сидели президенты региональных федераций, один из представителей баска услышал бормотание из ряда позади: уход Родри был катастрофой, теперь они в пролете, Испания проиграет. По его воспоминаниям, он обернулся и ответил, что, судя по всему, они никогда не видели, как играет Субименди, и, может быть, им стоит посмотреть на кого-нибудь за пределами Мадрида и Барселоны. На мгновение атмосфера стала немного напряженной. К концу вечера Испания стала чемпионом Европы, а Субименди доминировал во втором тайме.



Если они и сомневались, то Де ла Фуэнте не сомневался. "Родри — лучший полузащитник в мире, — сказал он, — но Субименди — второй лучший. Мартин дает все, что от него требуют, и обладает великолепным талантом. Он — гарантия, абсолютная надежность. Он всегда играет спокойно, не торопясь, и каждое его решение — правильное". Другие тоже это видели. В 2023 году Хави Эрнандес пытался убедить "Барселону" подписать с ним контракт. Следующим летом "Ливерпуль" думал, что он будет их игроком, как и некоторые игроки "Реал Сосьедад".



После окончания Евро-2024 Алекс Ремиро арендовал дом на Ибице и пригласил товарищей по команде, с которыми он играл как за "Реал Сосьедад", так и за Испанию: Робена Ле Нормана, Микеля Оярсабаля, Микеля Мерино и Субименди. Оярсабаль приехал, но один за другим возникли проблемы: Ле Норман должен был договориться о переходе в "Атлетико Мадрид", Мерино собирался в "Арсенал", а Субименди тоже не был уверен, что сможет приехать, потому что ему нужно было решить некоторые вопросы. "Только не ты, — ответил Ремиро, — не в этом году".



Тогда Субименди остался, но через 12 месяцев время пришло. "Трудно найти подходящие слова, чтобы попрощаться; это было нелегко, но момент настал", — написал он. "Как только я принял решение уйти, я сосредоточился на "Арсенале", потому что считаю, что их стиль подходит мне. У менеджера и у меня много общего. Мы родом из одного города и играли за одни и те же команды". Начав свою карьеру в "Реал Сосьедад", где однажды вечером Субименди прозевал момент для "передачи", он больше никогда не выключался из игры.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru