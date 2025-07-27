"Бавария" согласовала покупку Луиса Диаса

"Ливерпуль" согласился продать своего нападающего Луиса Диаса в немецкую "Баварию".

Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг запрос "Барселоны" насчет Диаса, а также отклонил стартовое предложение "Баварии" по Луису в 58.5 млн. фунтов.



"Ливерпуль" не хотел продавать Диаса, однако тот ясно дал понять, что желает отправиться в Мюнхен, и это помогло "Баварии" достичь компромисса с чемпионами Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, стоимость сделки по 28-летнему игроку сборной Колумбии составит 65.5 млн. фунтов, включая бонусы.



Прямо сейчас Диас находится вместе с "Ливерпулем" в Токио, однако в ближайшие 24 часа Луис отправится в расположение "Баварии", чтобы пройти медобследование и подписать контракт на четыре года.



Добавим, "Ливерпуль" заранее подготовился к уходу Диаса, купив у "Айнтрахта" 23-летнего Уго Экитике за 79 млн. фунтов.