"Бавария" согласовала покупку Луиса Диаса
"Ливерпуль" согласился продать своего нападающего Луиса Диаса в немецкую "Баварию".
Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг запрос "Барселоны" насчет Диаса, а также отклонил стартовое предложение "Баварии" по Луису в 58.5 млн. фунтов.
"Ливерпуль" не хотел продавать Диаса, однако тот ясно дал понять, что желает отправиться в Мюнхен, и это помогло "Баварии" достичь компромисса с чемпионами Премьер-Лиги.
Как сообщает Sky Sports, стоимость сделки по 28-летнему игроку сборной Колумбии составит 65.5 млн. фунтов, включая бонусы.
Прямо сейчас Диас находится вместе с "Ливерпулем" в Токио, однако в ближайшие 24 часа Луис отправится в расположение "Баварии", чтобы пройти медобследование и подписать контракт на четыре года.
Добавим, "Ливерпуль" заранее подготовился к уходу Диаса, купив у "Айнтрахта" 23-летнего Уго Экитике за 79 млн. фунтов.
27.07.2025 20:00
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Последние комментарии:
Ну и ладно. Удачи.
Нужны ЦЗ. Топ и какой нибудь старичек проверенный, чтобы был на подхвате в нужный момент.
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Правильно сделал. Покупая пачками игроков и ожидания что состав будет сидеть на бутылке
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Это чтож получается. Этикита лучше Диаса что ли?
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