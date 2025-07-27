"Бавария" согласовала покупку Луиса Диаса

Луис Диас "Ливерпуль" согласился продать своего нападающего Луиса Диаса в немецкую "Баварию".

Ранее этим летом "Ливерпуль" отверг запрос "Барселоны" насчет Диаса, а также отклонил стартовое предложение "Баварии" по Луису в 58.5 млн. фунтов.

"Ливерпуль" не хотел продавать Диаса, однако тот ясно дал понять, что желает отправиться в Мюнхен, и это помогло "Баварии" достичь компромисса с чемпионами Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sports, стоимость сделки по 28-летнему игроку сборной Колумбии составит 65.5 млн. фунтов, включая бонусы.

Прямо сейчас Диас находится вместе с "Ливерпулем" в Токио, однако в ближайшие 24 часа Луис отправится в расположение "Баварии", чтобы пройти медобследование и подписать контракт на четыре года.

Добавим, "Ливерпуль" заранее подготовился к уходу Диаса, купив у "Айнтрахта" 23-летнего Уго Экитике за 79 млн. фунтов.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 20:00

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  1. bmw-e34 27.07.2025 20:40 # bmw-e34
    Ну и ладно. Удачи.

    Нужны ЦЗ. Топ и какой нибудь старичек проверенный, чтобы был на подхвате в нужный момент.

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  2. makeewadim 27.07.2025 20:36 # makeewadim
    Правильно сделал. Покупая пачками игроков и ожидания что состав будет сидеть на бутылке

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  3. alash 27.07.2025 20:32 # alash
    Это чтож получается. Этикита лучше Диаса что ли?

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