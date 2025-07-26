"Тоттенхэм" установил контакт с Палиньей

Жоау Палинья "Тоттенхэм" установил контакт с лагерем полузащитника немецкой "Баварии" Жоау Палиньи.

Предполагается, что "Бавария" открыта к продаже Палиньи, который только год назад был куплен у "Фулхэма" за 48 миллионов фунтов.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Палиньи в Премьер-Лигу, но свое предложение "Баварии" пока не выдвигал.

При этом "Тоттенхэм" уже вышел на связь с лагерем 30-летнего игрока сборной Португалии, и в ближайшие недели переговоры продолжатся.




Метки Бавария, Палинья, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 12:00

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