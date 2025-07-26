Джейми Гиттенс в "Челси": давний интерес и воссоединение с друзьями

"Челси" долгое время вел Джейми Гиттенса и сумел вернуть воспитанника "Рединга" на родину, опередив "Баварию". О том, как "Челси" удалось провернуть трансфер Гиттенса, и о перспективах одного из лучших дриблеров Европы в составе "синих" — нашем в материале.

Гиттенс уже давно был обречен на переход в "Челси". Еще в январе лондонский клуб занимал лидирующие позиции в борьбе за возвращение в Англию этого родившегося в Рединге крайнего полузащитника, который провел почти пять лет в Германии, но Джейми пришлось пережить бурную волну интереса со стороны соперничающих клубов и упорные переговоры с дортмундской "Боруссией".



"Челси" был близок к оформлению трансфера Гиттенса перед отъездом на клубный Чемпионат Мира в США. В конечном итоге, хотя второе предложение "синих" и было близко к ожиданиям "Боруссии", оба клуба посчитали, что спешить не стоит.



Это было особенно актуально, учитывая, что Гиттенс был целью "Челси" с 2023 года, когда за ним начали следить скауты. Клуб Премьер-Лиги впервые провел официальные переговоры с "Боруссией" насчет него летом 2024, а затем снова в зимнее трансферное окно прошлого сезона.



После некоторой паузы, которая позволила обеим командам принять участие в клубном Чемпионате Мира, переговоры продолжились в Америке. Между сторонами установилось хорошее взаимопонимание, и когда их логистические пути на турнире пересеклись во Флориде, переговоры между делегацией "Челси" и спортивным директором "Боруссии" Себастьяном Келем возобновились.



Прорыв случился в пятницу, 27 июня, за день до того, как "Челси" обыграл "Бенфику" со счетом 4:1 в Шарлотте, Северная Каролина, и вышел в четвертьфинал. После достижения принципиального соглашения 20-летний игрок покинул расположение "Боруссии" на следующий день, пройдя медицинское обследование в воскресенье и понедельник, а затем завершив свой трансфер в четверг, 3 июля, за 52 миллиона фунтов, включая 3.5 млн. фунтов в виде бонусов.



Гиттенс не смог выступить за "Челси" на клубном Чемпионате Мира, поскольку был заигран за "Боруссию". Однако он стал тренироваться и получил драгоценное время для общения с новыми партнерами по команде.



В "Боруссии" считают это победой для всех сторон. Гиттенс присоединился к ним практически бесплатно из академии "Манчестер Сити" летом 2020 года. Ларс Риккен, директор клуба, сыграл ключевую роль в приобретении Джейми, а теперь, пять лет спустя, официально утвердил его продажу. Гиттенс хорошо адаптировался, хорошо говорил по-немецки и давал некоторые интервью на родном языке, и была надежда, что Джейми задержится подольше и станет звездой Бундеслиги.



Однако, учитывая, что игрок сообщил о своем желании уйти в конце весны, а его форма пошла на спад во второй половине сезона 2024/25, клуб считает переговоры Келя и Риккена удачными и рад, что намеченная ими сумма компенсации была достигнута.



Оценить Гиттенса было сложно из-за скользящего пункта о выкупе. Если бы "Боруссия" не попала в еврокубки на следующий сезон, он был бы доступен за гораздо меньшую сумму — ближе к 35 млн. фунтов. Как бы то ни было, пока Гиттенс то появлялся, то исчезал из состава "Боруссии" в последние недели сезона, его команда совершила стремительный "камбэк", поднявшись с 10-го места в таблице на четвертое за последние восемь матчей. Это увеличило стоимость Гиттенса и обеспечило "Боруссии" путевку в Лигу Чемпионов, существенно изменив бюджет. Сделка по Джейми не могла быть заключена, пока не стали известны эти переменные.



Однако "Челси" тоже считает, что заплатил хорошую цену и что Гиттенс — это приобретение, которое позволит достичь многие из их целей. Они считают его одним из лучших вингеров в Европе до 21 года, но их также привлекают его характер и богатый опыт игры в основном составе.



Гиттенс провел более 100 матчей на клубном уровне и доказал свою способность менять ход игры в важных поединках Бундеслиги и Лиги Чемпионов, продемонстрировав, что он не просто теоретик. И он соответствует профилю игрока, которого хочет использовать "Челси", поскольку одной из главных целей лондонского клуба на это окно с самого начала было приобретение правоногого левого вингера.



В составе образовалась вакансия, которую необходимо заполнить, поскольку "Челси" решил не выкупать Джейдона Санчо, арендованного у "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне, а Михаил Мудрик отбывает дисквалификацию за допинг.



Один из самых прямолинейных дриблеров в Европе Джейми Гиттенс заполнит пробел на левом фланге в "Челси". Игрок сборной Англии до 21 года перешел на "Стэмфорд Бридж" по семилетнему контракту. Что же он сможет предложить команде Энцо Марески?



Гиттенс был приоритетным кандидатом "Челси" на эту роль — интереснее других вариантов, включая игрока "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямса. Хотя главный тренер Энцо Мареска не был движущей силой в процессе комплектации состава, он также пообщался с игроком и убежден, что Гиттенс может добиться успеха в его системе.



Единственной серьезной угрозой в этом процессе были внутренние соперники "Боруссии" и многократные чемпионы Германии в лице мюнхенской "Бавария", чей интерес к Гиттенсу был нестабильным и зависел от ряда факторов. Одним из приоритетов "Баварии" в прошлом году было обновление подбора фланговых нападающих. Именно с этой целью прошлым летом был подписан контракт с 23-летним Майклом Олисе из "Кристал Пэлас".



Однако "Бавария" признала необходимость разобраться с контрактами имеющихся игроков, а уже затем думать о новых вингерах. Кингсли Коман стареет (в прошлом месяце ему исполнилось 29 лет), и клуб был готов расстаться с ним в январе. Серж Гнабри (30 лет) вряд ли покинет клуб в текущее трансферное окно, но его контракт истекает в конце следующего сезона, и в настоящее время шансы на его продление крайне малы.



Осенью 2024 года Гиттенс был одним из самых ярких атакующих игроков Бундеслиги. А в ноябре, вскоре после того, как он забил блестящий гол в ворота "Баварии", интерес к нему стал достоянием общественности. Но Джейми так и не стал для них основным вариантом — скорее, одним из нескольких кандидатов.



В любом случае, была одна сложность: Флориан Вирц. Планы "Баварии" на среднесрочную перспективу были затронуты Вирцем по двум причинам. Во-первых, финансовые условия любой предлагаемой сделки по его подписанию ограничили бы любые другие трансферные возможности. Хотя Вирц в конечном итоге перешел в "Ливерпуль" за 116 миллионов фунтов, любая сумма, предложенная "Баварией", была бы выше, просто потому, что "Байер" предпочитал продать своего лидера за пределы Бундеслиги.



Во-вторых, поскольку "Бавария" была уверена в подписании Вирца, план заключался в том, чтобы адаптировать команду таким образом, чтобы Флориан мог играть вместе с Джамалом Мусиалой: Олисе справа, а Мусиала и Вирц поочередно бы играли в центре и слева. Даже когда было принято решение о том, что Матис Тель покинет клуб (он остался в "Тоттенхэме" после аренды), ориентация на Вирца отодвинула на второй план Гиттенса и всех остальных чистых вингеров, за которыми охотилась "Бавария".



К тому времени, как стало ясно, что Вирц переходит на "Энфилд" (к тому времени, когда Лерой Сане также неожиданно отказался продлевать контракт с "Баварией", перейдя в турецкий "Галатасарай"), мюнхенскому клубу было уже поздно менять курс. Их первым выбором стал Уильямс из "Атлетика". Еще одним объектом интереса был Рафаэл Леау из "Милана". Гиттенс, вернувшийся осенью, также был в этом списке.



Со стороны "Баварии" были сделаны прямые запросы к лагерю Гиттенса, но им дали понять, что условия с "Челси" согласованы, и игрок намерен отправиться на "Стэмфорд Бридж".



Привлекательность "Челси" очевидна: клуб Премьер-Лиги, выступающий в Лиге Чемпионов. Для того, кто надеется попасть в сборную Англии Томаса Тухеля на Чемпионат Мира 2026 года, это логичный шаг. Кроме того, Гиттенс воссоединится с игроками, с которыми играл раньше.



Гиттенс входил в состав юношеской сборной Англии до 19 лет вместе с Лиамом Делапом и Кэрни Чуквуэмекой в ​​2022 году, когда они выиграли Чемпионат Европы в этой возрастной группе. Джо Шилдс, директор "Челси" по набору игроков и развитию талантов, ранее возглавлял отдел набора игроков в академи "Сити" и частично отвечал за привлечение Гиттенса в академию (из молодежной программы "Рединга") в 2018 году.



Делап, еще один выпускник "Сити", уже присоединился к "Челси" этим летом, а его ровесники Коул Палмер и Ромео Лавиа также стали ключевыми фигурами для будущего "синих", пройдя тот же путь на юг из "синей половины Манчестера". Хотя эти факторы и не стали ключевыми при принятии решения Гиттенсом, они сыграли важную роль и помогли Джейми убедиться в правильности этого важного шага в контексте своей карьеры.



"Челси" продолжает делать ставку на закупку молодых талантов и формирование команды на перспективу, но в следующем сезоне команда возвращается в Лигу Чемпионов, и ей необходима будет приличная глубина состава, которую в том числе обеспечивает покупка Гиттенса.



Максим Загребин, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru