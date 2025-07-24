"Арсенал" приобрел Москеру

Кристиан Москера "Арсенал" подтвердил приобретение центрального защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеры.

Пройдя медобследование, Москера заключил с "Арсеналом" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.

Трансфер 21-летнего Москеры, который также способен сыграть справа в обороне, оценивается в 13 миллионов фунтов плюс бонусы, и столь невысокая цена обусловлена истекавшим через год контрактом Кристиана с "Валенсией".

Москера находился в системе "Валенсии" с 2016 года, и с момента своего дебюта в 2022 Кристиан сыграл 90 матчей, включая 37 в прошлом сезоне Ла Лиги.

"За этим стоит много упорной работы. Мне предоставилась эта возможность, и я не мог позволить ей пройти мимо меня. Я перехожу в огромный клуб с историей. Только оказавшись здесь со своей семьей, ты действительно чувствуешь величие этого места", — сообщил испанец.

Кристиан Москера




Метки Арсенал, Валенсия, Москера, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 293

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 24.07.2025 20:22 # tigerpool
    Всем как-то пох кого подписывает эти вечно вторые. Верните нашего Исака на главную

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  2. chelsea88 24.07.2025 20:17 # chelsea88
    Леол что за днище.

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  3. division 24.07.2025 20:02 # division
    Каминг аут засчитан

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