"Арсенал" приобрел Москеру
"Арсенал" подтвердил приобретение центрального защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеры.
Пройдя медобследование, Москера заключил с "Арсеналом" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.
Трансфер 21-летнего Москеры, который также способен сыграть справа в обороне, оценивается в 13 миллионов фунтов плюс бонусы, и столь невысокая цена обусловлена истекавшим через год контрактом Кристиана с "Валенсией".
Москера находился в системе "Валенсии" с 2016 года, и с момента своего дебюта в 2022 Кристиан сыграл 90 матчей, включая 37 в прошлом сезоне Ла Лиги.
"За этим стоит много упорной работы. Мне предоставилась эта возможность, и я не мог позволить ей пройти мимо меня. Я перехожу в огромный клуб с историей. Только оказавшись здесь со своей семьей, ты действительно чувствуешь величие этого места", — сообщил испанец.
24.07.2025 20:00
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Всем как-то пох кого подписывает эти вечно вторые. Верните нашего Исака на главную
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Леол что за днище.
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Каминг аут засчитан
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