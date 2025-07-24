"Арсенал" приобрел Москеру

"Арсенал" подтвердил приобретение центрального защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеры.

Пройдя медобследование, Москера заключил с "Арсеналом" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.



Трансфер 21-летнего Москеры, который также способен сыграть справа в обороне, оценивается в 13 миллионов фунтов плюс бонусы, и столь невысокая цена обусловлена истекавшим через год контрактом Кристиана с "Валенсией".



Москера находился в системе "Валенсии" с 2016 года, и с момента своего дебюта в 2022 Кристиан сыграл 90 матчей, включая 37 в прошлом сезоне Ла Лиги.



"За этим стоит много упорной работы. Мне предоставилась эта возможность, и я не мог позволить ей пройти мимо меня. Я перехожу в огромный клуб с историей. Только оказавшись здесь со своей семьей, ты действительно чувствуешь величие этого места", — сообщил испанец.



