Райан Шерки. С мечтой о "Золотом Мяче"

"Манчестер Сити" проводит активную кампанию по закупке новых талантов, в числе прочих пригласив и французского полузащитника Райана Шерки. Сможет ли воспитанник "Лиона" стать новым плеймейкером "горожан" на долгие годы, или ему суждено повторить судьбу другого невероятного дриблера и индивидуалиста Джека Грилиша?

Райан Шерки был еще мальчиком, когда бывший директор академии "Лиона" Жан-Франсуа Вюлье спросил его о целях. Ответ? Выиграть Лигу Чемпионов и получить "Золотой мяч". Вюлье смеется, вспоминая тот момент. "Это показало его амбиции", — говорит он в интервью Sky Sports.



Сейчас 21-летний Шерки, новичок "Манчестер Сити", несомненно, верит, что делает следующий шаг к достижению своих целей. Ему еще предстоит многое доказать. Но он присоединился к своей новой команде как один из самых ярких игроков Европы.



Он подчеркнул свой необычайный потенциал ярким дебютом за сборную Франции в напряженном матче Лиги Наций, который закончился поражением со счетом 5:4 от Испании. Его команда проигрывала 5:1 через несколько минут после его выхода на поле, но Шерки едва не устроил сенсационный "камбэк".



Потрясающий гол и результативная передача в его первом матче за сборную не смогут утихомирить ажиотаж вокруг игрока, чьи большие амбиции с каждым днем кажутся все менее недостижимыми. "Сити" очень рад заполучить этого футболист до того, как его цена могла подскочить еще сильнее. 34 миллиона фунтов выглядят хорошей сделкой для "Сити" в данном случае.



Шерки провел неплохой сезон в "Лионе". Самый креативный игрок французского первенства, он возглавил те же рейтинги в Лиге Европы, мучая "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" своими невероятными трюками и техникой. Те матчи были одними из лучших в турнире, а битва на "Олд Траффорд", завершившаяся "камбэком" МЮ в экстра-таймах, когда "Лион" играл вдесятером, но не сдавался, стала украшением минувшего сезона.



В спорте, где даже лучших учат действовать как часть команды, Шерки сохраняет свою индивидуальность, желание получать удовольствие на футбольном поле. Он природный шоумен. Искусство ради искусства. Будем надеяться, что Хосеп Гвардиола тоже считает это его сильной стороной и не станет ломать игрока, как было в случае с Джеком Грилишем.



"Когда он был совсем маленьким, это было невероятно", — вспоминает Вюлье. "Каждый день, на каждой тренировке он обходил соперников и хотел забить гол". Для Шерки было не интересно идти в обводку один на один. "Скорее, один на двоих! Это просто было в его ДНК".



Тьерри Анри, который тренировал Шерки в молодежной сборной Франции U-21, однажды сказал, что никогда не видел игрока, который бы так быстро финтил обеими ногами. Дело не в том, что Райан молниеносен, а в том, что он едва ли сбавляет ход, когда движется с мячом в ногах.



"Мы до сих пор не знаем, какая у него лучшая нога: правая или левая". На самом деле, он склонен полагаться на левую, но его удар правой ногой — взрывной. В семь, восемь, девять лет было то же самое". Другими словами, ему не нужно было над этим работать. "Он всегда мог играть обеими ногами", — говорит Вюлье.



Это был ранний талант. В 16 лет он уже играл в основном составе "Лиона", а за семь месяцев до своего 17-летия забил два гола и сделал две результативные передачи в матче против "Нанта". Даже Килиану Мбаппе пришлось ждать дольше, чем Шерки, чтобы произвести такое впечатление.



"Его рано перевели в основной состав, потому что он был физически зрелым. Кроме того, нам было трудно найти достойных соперников, которые помогли бы ему повысить свой уровень. В 14 лет он играл в футбол среди игроков до 17 лет. Для него это было слишком легко. Нам нужно было найти подходящий уровень, чтобы он мог совершенствоваться".



С одной стороны, он быстро адаптировался. "Он не стесняется", — смеется Вюлье. "В раздевалке ему было легко общаться с такими игроками, как Александр Лакасетт, даже будучи подростком. У него хорошие коммуникативные навыки, он очень уверен в себе и очень устойчив психологически".



Проблема заключалась в том, что такое быстрое продвижение Шерки по карьерной лестнице принесло с собой проблемы на поле. "Психологически он не был готов играть", — признает Вулье. "Все произошло так быстро, и в 16 лет он не знал, что такое профессиональный футбол. Он был ребенком".



Это часть того, что делает историю Шерки такой интересной — в ней есть сюжетная линия. Любителям Премьер-Лиги легко предположить, что это просто следующий логичный шаг для 21-летнего игрока сборной Франции после прорывного года — и в этом есть доля правды.



Но прогресс не был линейным, и Шерки пришлось преодолеть сомнения экспертов относительно своего телосложения и менталитета. Были спады, время вне команды и все связанные с этим разочарования. "На протяжении многих лет он демонстрировал стойкость, потому что ему было нелегко".



Тренер Шерки объясняет: "Знаете, было много людей, которые пытались его сломать. А поскольку он был так молод, болельщики не понимали, когда он много раз терял мяч во время матча. Для него это был просто еще один шаг на пути к обучению и совершенствованию".



Вюлье был свидетелем всего этого пути, даже возглавив основную команду "Лиона" на один матч. В тот день Шерки отыграл все 90 минут. "Он всегда был уважительным, но мог быть эмоциональным. Он не понимал, зачем ему уходить на скамейку запасных", — говорит он.



"Это было немного сложно. Но это было потому, что он хотел выигрывать каждый раз, он хотел играть каждый раз, он хотел забивать каждый раз. Он был креативным игроком. Но ему было трудно прилагать усилия в обороне. Он думал, что все должны бегать за ним".



По словам близких Шерки, понимание того, что нужно работать и на оборону, многое изменило в его игре. На первый взгляд, в прошлом сезоне преобразилась его атакующая игра. Помимо поразительных творческих показателей, его голевая отдача более чем удвоилась по сравнению с предыдущими сезонами.



Но всегда под вопросом оставалось его понимание другой стороны игры, поиск способа внести вклад в работу команды без мяча. Показатели Шерки по прессингу по-прежнему невысоки, но есть ощущение, что он научился делать достаточно, чтобы помогать команде.



"Это самый большой шаг, который он сделал. Теперь он способен бегать как в обороне, так и в атаке. Раньше он просто думал, что, поскольку он лучший игрок в команде, ему должны просто давать мяч, он забьет, а команда выиграет".



"Теперь он понимает, что должен играть ради команды, а не только ради себя, и таким образом он может помочь команде выиграть. Это всегда был не вопрос техники или интеллекта, а его его понимания игры. Осознание того, что важно работать и на оборону, пришло с возрастом".



Важно, что это не ухудшило его результативность в атаке, а, наоборот, раскрыло ее. Это принесло ему больше игрового времени, больше шансов произвести впечатление, хотя интересно, что "Юнайтед" смог совершить невероятный "камбэк" только после того, как Шерки был заменен.



Что касается его атакующей игры, то она стала более зрелой. "Он всегда был очень техничным", — говорит Вюлье. — "Но он был очень сосредоточен на дуэлях один на один. Главное для него было найти баланс между тем, когда идти в дриблинг, а когда пасовать". Теперь пасы стали его главным козырем.



Шерки видит то, чего не видят другие. Более того, у него есть множество различных способов выполнить этот пас, будь то флики или трюки, финты или прострелы, "ла крокета" или марсельский поворот — в его арсенале есть все, чтобы завоевать необходимое ему пространство.



"Дело не только в его технических навыках, он очень умный. Он умеет делать слепые пасы, читать пространство, находить "ассисты", выводить соперника из равновесия. У него много способностей. И в этом году он смог продемонстрировать их стабильно".



Одиннадцать "ассистов". Двадцать два созданных голевых момента. Тринадцать точных проникающих пасов. Сорок восемь успешных обводок. И это только в Лиге 1! Невероятные цифры. "Много обводок, много "ассистов", много голов", — добавляет Вюлье. "Он сделал большой шаг вперед".



Несмотря на все это, чувство удовольствия остается частью его игры. В конце концов, это игрок, который когда-то сетовал на отсутствие артистов в игре, почти позиционируя себя как единственное противоядие. "Он даже изобрел несколько собственных технических приемов", — говорит Вюлье.



Но сейчас Шерки стал более серьезным, он четко понимает, что нужно для продвижения по карьерной лестнице. Он нанял личных тренеров, чтобы помочь себе достичь максимальных результатов — физически, ментально и тактически. Он продемонстрировал свои качества в "Лионе". Похоже, он готов сделать то же самое в "Сити".



"Для него это очень хороший вызов. Да, Премьер-Лига — это большой шаг, но я думаю, что он способен это сделать, потому что у него еще есть возможности для роста. Нервная система нуждается в стимуляции и может продолжать совершенствоваться до 24-25 лет".



Одной из главных проблем бывших чемпионов Премьер-Лиги в прошлом сезоне была предсказуемость в атаке. Шерки — другой. Он может взломать оборону. "Когда Гвардиола берет игрока, он заранее знает, как его использовать", — утверждает Вюлье.



Шерки может играть на фланге, особенно справа, но в долгосрочной перспективе он предпочитает роль 10-го номера. "Он может играть на разных позициях, и сейчас, я думаю, он способен понять, чего хочет тренер и как адаптироваться к его плану".



Это будет испытанием. Сможет ли этот нестандартный игрок, способный творить чудеса, вписаться в систему "Сити", или она просто задушит его, как ранее задушила Джека Грилиша? Хочется надеяться, что будет не только интересно это узнать, но и по-прежнему интересно смотреть на Райана Шерки в полном расцвете сил, ограниченного только собственным воображением.



Максим Загребин, по материалам Sky Sports, специально для FAPL.ru