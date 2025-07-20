"Тоттенхэм" обсуждает покупку Палиньи
"Тоттенхэм" вступил в переговоры о приобретении полузащитника немецкой "Баварии" Жоау Палиньи.
Палинья только прошлым летом перебрался в "Баварию" из "Фулхэма", но как раз тогда в Мюнхене сменился главный тренер, и Жоау так и не смог заслужить доверие Венсана Компани.
Теперь Палинья может вернуться в Премьер-Лигу, и Bild утверждает, что "Тоттенхэм" уже работает над трансфером 30-летнего игрока сборной Португалии.
Новый рулевой "Тоттенхэма" Томас Франк определил опорную зону как одну из наиболее проблемных. Вдобавок "шпоры" могут продать Ива Биссума, у которого остается один год по контракту.
Ожидается, что для приобретения Палиньи хватит 22-26 миллионов фунтов, хотя сама "Бавария" заплатила за Жоау 48 млн. фунтов.
20.07.2025 13:00
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