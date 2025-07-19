"Барселона" договорилась о переходе Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Испанская "Барселона" достигла принципиальной договоренности о переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Если верить Sky Sports, два клуба договорились, что Рэшфорд отправится в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа.

Однако "Барселоне" и "Юнайтед" все еще нужно согласовать некоторые детали сделки, включая пропорции, в которых два клуба будут выплачивать зарплату Рэшфорда, и размер компенсации, если Маркус останется на "Ноу Камп" насовсем.

Сам Рэшфорд рассматривает "Барселону" своим наиболее предпочтительным направлением, причем Маркус, как утверждает The Athletic, уже переговорил с главным тренером каталонского клуба Ханси Фликом.

Рэшфорд осознает, что у него нет будущего в "Юнайтед" при Рубене Амориме. После возвращения из аренды в "Астон Виллы" 27-летний англичанин был лишен игрового номера и вынужден тренироваться индивидуально.




Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 17:00

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  1. bembo 19.07.2025 17:06 # bembo
    ЧОТ ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
    это конечно огромный шаг вперед для рэша

    но как ет ваще возможно, что игрок который 2 года уже хуи пинает переходит в барсу...)

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