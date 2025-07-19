"Барселона" договорилась о переходе Рэшфорда

Испанская "Барселона" достигла принципиальной договоренности о переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Если верить Sky Sports, два клуба договорились, что Рэшфорд отправится в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа.



Однако "Барселоне" и "Юнайтед" все еще нужно согласовать некоторые детали сделки, включая пропорции, в которых два клуба будут выплачивать зарплату Рэшфорда, и размер компенсации, если Маркус останется на "Ноу Камп" насовсем.



Сам Рэшфорд рассматривает "Барселону" своим наиболее предпочтительным направлением, причем Маркус, как утверждает The Athletic, уже переговорил с главным тренером каталонского клуба Ханси Фликом.



Рэшфорд осознает, что у него нет будущего в "Юнайтед" при Рубене Амориме. После возвращения из аренды в "Астон Виллы" 27-летний англичанин был лишен игрового номера и вынужден тренироваться индивидуально.