"Ливерпуль" улучшил предложение по Экитике

"Ливерпуль" сделал новое предложение о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике в размере 80 миллионов евро (69 млн. фунтов).

Как сообщает Sky Sports, новое предложение "Ливерпуля" также предусматривает ряд бонусов, за счет которых сумма сделки может вырасти до 90 млн. евро (78 млн. фунтов).



В данный момент два клуба продолжают переговоры о структуре бонусов, но сам Экитике уже дал свое согласие на переход в "Ливерпуль", несмотря на интерес со стороны "Ньюкасла".



В минувшем сезоне 23-летний француз забил 22 гола в 48 матчах с учетом всех соревнований, чем помог "Айнтрахту" попасть в Лигу Чемпионов.



Интерес "Ливерпуля" к Экитике связан с трагической гибелью Диогу Жоты, а также неопределенностью с будущим Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.