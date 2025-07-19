Франк не знает, когда "Тоттенхэм" сможет выиграть Премьер-Лигу

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что не знает, когда его клуб сможет завоевать титул Премьер-Лиги.

В прошлом месяце, объясняя смену главного тренера, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что его клубу "нужно" выиграть Премьер-Лигу.



Франк поддерживает своего босса, но не берется сказать, когда "Тоттенхэм" сможем этого достичь. Томас точно не видит "шпор" чемпионом в предстоящем сезоне.



"Я разделяю амбиции клуба. Клуб такого размера должен обладать такими амбициями".



"Наверное, очень сложно сказать, насколько мы далеки от этого, но мы должны стремиться к этому. Несомненно, это должно быть целью на будущее".



"Сколько там дают на нашу победу в Премьер-Лиге в этом сезоне? Мне нельзя делать ставки, но мне кажется, мы не являемся фаворитами. Наверное, впереди нас минимум три команды, но мы сделаем все возможное, чтобы создать сильную и конкурентоспособную команду", — цитирует Франка The Independent.