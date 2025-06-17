Леви: "Лиги Европы недостаточно, мы должны сражаться за Премьер-Лигу"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви объяснил, почему завоевание трофея Лиги Европы не спасло Анге Постекоглу от увольнения с поста главного тренера.

Через 16 дней после победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы и завоевания своего первого за 41 год европейского трофея "Тоттенхэм" объявил о расставании с Постекоглу.



"Тоттенхэм" так и не смог простить Постекоглу провал в Премьер-Лиге, где "шпоры" заняли только 17-е место. По словам Леви, его команда должна сражаться за титул, а не за выживание.



"Вы видели всплеск эмоций во время парада. Это было просто невероятно. Мы завоевали европейский трофей".



"Но этого недостаточно. Важнее то, чего мы не сделали. Нам нужно выиграть лигу".



"Мы хотим выиграть Премьер-Лигу. Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов. Мы хотим побеждать".



"Я очень благодарен Анге. Я не жалею о назначении Анге. В его первый сезон мы финишировали пятыми, а в нашем втором сезоне нам посчастливилось завоевать трофей".



"Но нам нужно сражаться во всех соревнованиях, и мы чувствовали, что нам нужны перемены. У меня превосходные отношения с ним. Я сказал ему, что он всегда будет частью нашей истории".



"Мы всегда будем рады ему и его семье. Это было коллективное решение, не мое. Мы все делаем вместе. Это было сложно в эмоциональном плане, но мы верим, что приняли правильное решение для клуба", — цитирует Леви Sky Sports.