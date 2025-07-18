Инс лишен водительских прав на 12 месяцев

Бывший капитан сборной Англии Пол Инс был лишен водительских прав на 12 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в прошлом месяце 57-летний Инс сел за руль своего Range Rover после употребления алкоголя и врезался в разделительный барьер.



Прибывшая на место происшествия полиция зафиксировала состояние Инса, который был подвергнут аресту с выдвижением обвинений.



В пятницу Инс явился в Магистратский суд Честера. Пол находился в хорошем расположении духа, улыбался, дал автограф одному фанату и сфотографировался с другим, сообщает Sky Sports.



В итоге суд признал Инса виновным, приговорив Пола к лишению водительских прав на 12 месяцев и штрафу на 7,085 фунтов.