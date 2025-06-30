Пол Инс устроил аварию в пьяном виде

Бывший капитан сборной Англии Пол Инс был арестован полицией за то, что устроил автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения.

Данный инцидент случился в минувшую субботу близ гольф-клуба Хесуолл, откуда Инс прежде публиковал контент в социальных сетях.



Черный Range Rover с 57-летним Инсом за рулем врезался в разделительный барьер по центру дороги, сообщает Daily Mail.



Прибывшая на место происшествия полиция установила, что Инс находится под воздействием алкоголя, поэтому Пола задержали, а затем и предъявили обвинения.



Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Интера" также получил повестку в магистратский суд Честера на 18 июля.



Добавим, после завершения игровой карьеры Инс пробовал себя в качестве тренера. Последним местом работы Пола был "Рединг", откуда он ушел в 2023 году.