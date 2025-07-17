Снуп Догг стал совладельцем "Суонси"
Американский рэпер Снуп Догг официально стал совладельцем "Суонси" из Чемпионшипа.
Слухи о том, что Снуп Догг может вложиться в "Суонси", появились еще несколько дней назад, когда "лебеди" представили свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 с помощью 53-летнего рэпера.
И вот сегодня "Суонси" выпустил заявление о том, что получил инвестиции от Снуп Догга, который стал вторым звездным акционером валлийского клуба после бывшего полузащитника "Тоттенхэма" и "Реала" Луки Модрича.
Теперь "Суонси" собирается использовать всемирную известность Снуп Догга для повышения своей популярности и новых коммерческих возможностей.
17.07.2025 22:00
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