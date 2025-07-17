Снуп Догг стал совладельцем "Суонси"

Американский рэпер Снуп Догг официально стал совладельцем "Суонси" из Чемпионшипа.

Слухи о том, что Снуп Догг может вложиться в "Суонси", появились еще несколько дней назад, когда "лебеди" представили свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 с помощью 53-летнего рэпера.



И вот сегодня "Суонси" выпустил заявление о том, что получил инвестиции от Снуп Догга, который стал вторым звездным акционером валлийского клуба после бывшего полузащитника "Тоттенхэма" и "Реала" Луки Модрича.



Теперь "Суонси" собирается использовать всемирную известность Снуп Догга для повышения своей популярности и новых коммерческих возможностей.