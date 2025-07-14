"Суонси" представил новую форму с помощью Снуп Догга

Клуб Чемпионшипа "Суонси" привлек американского рэпера Снуп Догга к представлению своей новой домашней формы на сезон 2025/26.

Обычно для представления своей новой формы футбольные клубы привлекают своих игроков, иногда — девушек модельной внешности.



Однако "Суонси" по-настоящему удивил публику и обратился к Снуп Доггу, причем на презентации формы их сотрудничество может не закончиться.



По информации BBC, американский рэпер может получить роль в валлийском клубе — например, инвестора или амбассадора для повышения популярности "лебедей" в мире.



Таким образом, Снуп Догг может пойти по стопам бывшего полузащитника "Тоттенхэма" и "Реала" Луки Модрича, который в апреле стал совладельцем "Суонси".



"Слава Уэльсу и "Суонси". Это ваш чувак Снуп Догг. Собираюсь зависнуть у вас. Ах да, а это новая форма", — говорит рэпер на видео, опубликованном "лебедями".