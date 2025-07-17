"Вилла" следит за Гарначо и Джексоном

"Астон Вилла" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо и нападающему "Челси" Николасу Джексону.

В данный момент Гарначо ищет себе новый клуб, предпочитая остаться в Премьер-Лиге. В прошлом месяце Алехандро взорвал социальные сети своей фотографией в футболке "Виллы", и тот снимок может оказаться пророческим.



Помимо 21-летнего аргентинца, "Вилла" также следит за Джексоном, с которым главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери успел поработать в "Вильярреале".



В этом календарном году результативность Джексона резко ухудшилась, вдобавок Николас схлопотал два удаления, а недавно у 24-летнего сенегальца появились серьезные конкуренты в лице Жоао Педро и Лиама Делапа.



Как сообщает talkSPORT, с помощью приглашения Джексона "Вилла" может, наконец, восполнить ту пустоту, которая образовалась после ухода Джона Дурана в "Аль-Наср" в январе.



Добавим, именно при Эмери Джексон дебютировал в Ла Лиге в 2021 году. Николас забил три гола в 27 матчах в течение их трех совместных сезонов.