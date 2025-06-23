Гарначо опубликовал свое фото в футболке "Виллы"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо опубликовал в социальных сетях свое фото в футболке "Астон Виллы".

В концовке минувшего сезона Гарначо перестал ладить с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, и тот поместил Алехандро в число игроков, которым было рекомендовано найти себе новый клуб летом.



Пока что Гарначо не преуспел в поисках нового пристанища, однако в воскресенье вечером 20-летний аргентинец придал импульс спекуляциям насчет своего будущего.



Через свой официальный аккаунт Гарначо опубликовал провокационное фото, на котором он во время отдыха изображен в футболке "Виллы" и именнем Маркуса Рэшфорда на спине.



Как и сам Гарначо, Рэшфорд находится в опале у Аморима, и вторую половину минувшего сезона Маркус провел как раз в "Вилле" на правах аренды.



Добавим, интерес к Гарначо приписывают "Челси", "Атлетико", "Байеру" и "Наполи", но предполагается, что Алехандро предпочитает остаться в Премьер-Лиге.