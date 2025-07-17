Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" хочет Николаса Джексона. Морган Роджерс — цель номер один "Челси". Стивен Джеррард стал дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем "Челси" Николасе Джексоне. (The Times)
"Юнайтед" может обменять Джексона на своего вингера Алехандро Гарначо. (i Paper)
Клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет Джексона. (Fabrizio Romano)
"Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на остаток лета. (The Sun)
"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Сити" Нико О'Райли. (Simon Phillips)
"Наполи" не удалось заполучить голкипера "Сити" Эдерсона. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" готов заплатить за нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике больше, чем "Ньюкасл". (Sky Sport Germany)
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт, оцениваемый минимум в 40 миллионов фунтов, не по карману "Вест Хэму". (talkSPORT)
"Палмейрас" договаривается о переходе нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона. (Terra)
"Ноттингем Форест" хочет вернуть в Премьер-Лигу полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (talkSPORT)
"Ньюкасл" готов предложить 61 млн. фунтов за нападающего "Реала" Эндрика. (90min Brasil)
Полузащитник Андре не покинет "Вулверхэмптон" этим летом. (talkSPORT)
"Лидс" согласовал покупку полузащитника "Хоффенхайма" Антона Штоха. (Sky Sport Germany)
Экс-вингер "Эвертона" Эшли Янг договаривается с "Уотфордом". (talkSPORT)
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен разорвал контракт с "Бешикташем" и собирается вернуться в Англию. (Ben Jacobs)
Другое
Каждый игрок "Челси" получит бонус примерно в 350,000 фунтов за победу на клубном Чемпионате Мира. (The Telegraph)
Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем перенес операцию на плече и будет отсутствовать до октября. (The Independent)
Бывший голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. (BBC)
Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри был госпитализирован из-за внезапной болезни. (The Sun)
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард впервые стал дедушкой. (Daily Mirror)
Новичок "Фенербахче" Джон Дуран поссорился с главным тренером Жозе Моуриньо в свой первый же день в клубе. (Daily Mail)
17.07.2025 06:00
Просмотров: 4489
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Последние комментарии:
Джерард дедушка епта
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ниже пидар ссаный
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» (1:0 после д.в.) в финале Кубка английской лиги.
«Это были дети Клоппа против bottle jobs стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов», - сказал Невилл.
год спустя : Челси 4-1Бетис, Челси 3-0ПСЖ
МЮ 0-1 ТТХ
4 Челси 38 69
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/
15 Манчестер Юнайтед 38 42
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/
шмари невилл, шо с ебалой?
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че там по импичменту рыжему хуесосу?
Трамп уволил прокурора Морин Коми — дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Она вела дело рэпера Дидди и участвовала в расследовании дела Эпштейна
Минюст США уволил федерального прокурора Морин Коми из Южного округа Нью-Йорка, дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, пишут Associated Press и The New York Times.
Причина увольнения официально не раскрывается. Один из источников AP отметил, что конкретных объяснений решению не было приведено. По словам двух источников The New York Times, Коми получила уведомление об увольнении в письме, где в качестве основания указывалась статья II Конституции США, описывающая полномочия президента.
Морин Коми вела уголовные дела против рэпера Дидди, которого обвиняли в секс-торговле и участии в преступном сообществе, и участвовала в расследовании по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Ее отец, Джеймс Коми был директором ФБР с 2013 по 2017 годы, пока его не уволил Трамп, которого Коми публично критиковал. Его называют давним врагом Трампа. В 2020 году Коми во время президентских выборов поддерживал кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис, баллотировавшейся от Демократической партии.
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русня?))))
«Невероятные инновации» — спецпредставитель Трампа Кит Келлог побывал в цехах по сборке украинских беспилотников
«Я своими глазами увидел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в плане беспилотников. В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляют. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться», — написал он в X.
Ранее Зеленский в интервью американскому кабельному телеканалу Newsmax заявил, что Трамп хочет купить произведенные в Украине беспилотники: «Я ему сказал, что очень хочу купить то, что есть только у вас. И он сказал мне, что Америка хочет купить беспилотники, произведенные в Украине. Я думаю, что это выигрышная ситуация для всех. Я действительно хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно».
Украинские СМИ тем временем отмечают, что в Киеве уже шестую ночь нет обстрелов и налетов «Шахедов». Многие, в том числе Зеленский, связали это с визитом Келлога. «Люди уже шутят — дайте Келлогу украинский паспорт и пусть живет в Украине. Это показывает, что Путин боится Америку», — ранее говорил украинский президент.
(ответить)
"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Сити" Нико О'Райли. (Simon Phillips
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/?c=1#c8077193
Как сменщик куку пойдет
(ответить)
"Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на остаток лета. (The Sun)
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/
Работаем
(ответить)
Мю0-1лос анджелес
Ахааєа кококо у пенсов в группе експепансы лос анджелесы кококо)
(ответить)
Почему ни одни не вторые еще не предложили 120 лям за Нуньеса? Что это я вас спрашиваю такое
(ответить)
Челси чемпионы галактики , чо там по зеропуку картонному?
(ответить)
Братики, салют!
Если учесть, что Челси подобрал с дороги Санчо и Феликса, не удивлюсь, если ещё и Гарначо возьмут)
ЦЗ нет, вратарь Санчез. Норм, балядь
(ответить)
Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри был госпитализирован из-за внезапной болезни. (The Sun)
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/
Так соску изо рта не выпускал, не удивительно.
(ответить)
Я хочу Ииииисака
нахуй Этикитики
(ответить)
"Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на остаток лета. (The Sun)
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/?c=1#c8077169
Ну это, кстати, был бы топ. Но Хави Симмонс пизже вариант.
(ответить)
"Юнайтед" может обменять Джексона на своего вингера Алехандро Гарначо. (i Paper)
Источник: https://fapl.ru/posts/116030/
Это вот реальное описание выражения "два дебила - это сила".
Одни собираются купить нахуй тупорылейшего нигера на планете. Так как будто им Хулнена с Зеркзем не хватило... Просто обьехавшие абсолютно.
Что Челси, не равён час согласится на десятого вингера в команду, как будто они одноразовые, блять. Зато ЦЗ Чалоба и ПЗ Гюсто.
Ну, совет да любовь, как говорится!
(ответить)
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