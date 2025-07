Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" хочет Николаса Джексона. Морган Роджерс — цель номер один "Челси". Стивен Джеррард стал дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем "Челси" Николасе Джексоне. (The Times)



"Юнайтед" может обменять Джексона на своего вингера Алехандро Гарначо. (i Paper)



Клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет Джексона. (Fabrizio Romano)



"Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей целью номер один на остаток лета. (The Sun)



"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Сити" Нико О'Райли. (Simon Phillips)



"Наполи" не удалось заполучить голкипера "Сити" Эдерсона. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" готов заплатить за нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике больше, чем "Ньюкасл". (Sky Sport Germany)



Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт, оцениваемый минимум в 40 миллионов фунтов, не по карману "Вест Хэму". (talkSPORT)



"Палмейрас" договаривается о переходе нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона. (Terra)



"Ноттингем Форест" хочет вернуть в Премьер-Лигу полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (talkSPORT)



"Ньюкасл" готов предложить 61 млн. фунтов за нападающего "Реала" Эндрика. (90min Brasil)



Полузащитник Андре не покинет "Вулверхэмптон" этим летом. (talkSPORT)



"Лидс" согласовал покупку полузащитника "Хоффенхайма" Антона Штоха. (Sky Sport Germany)



Экс-вингер "Эвертона" Эшли Янг договаривается с "Уотфордом". (talkSPORT)



Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен разорвал контракт с "Бешикташем" и собирается вернуться в Англию. (Ben Jacobs)



Другое



Каждый игрок "Челси" получит бонус примерно в 350,000 фунтов за победу на клубном Чемпионате Мира. (The Telegraph)



Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем перенес операцию на плече и будет отсутствовать до октября. (The Independent)



Бывший голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. (BBC)



Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри был госпитализирован из-за внезапной болезни. (The Sun)



Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард впервые стал дедушкой. (Daily Mirror)



Новичок "Фенербахче" Джон Дуран поссорился с главным тренером Жозе Моуриньо в свой первый же день в клубе. (Daily Mail)