"Ньюкасл" положил глаз на Висса

"Ньюкасл" обратил свой взор на нападающего "Брентфорда" Йоана Висса.

"Ньюкасл" был вынужден искать альтернативные варианты по усилению нападения после того, как вышел из борьбы за Уго Экитике из "Айнтрахта".



Одним из рассматриваемых "Ньюкаслом" вариантов является 28-летний Висса, который забил 19 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25 миллионов фунтов по Висса, у которого остается один год по контракту.



Один источник сообщил Sky Sports, что Висса оценивается "Брентфордом" в 30 млн. фунтов, но другой утверждает, что "пчелы" потребуют компенсацию ближе к 40 млн. фунтов.



Висса также был на радаре у "Тоттенхэма", но "шпоры" охладели к Йоану после приобретения Мохаммеда Кудуса у "Вест Хэма".