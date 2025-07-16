"Челси" надеется найти титульного спонсора благодаря клубному Чемпионату Мира

Боссы "Челси" надеются, что победа на клубном Чемпионате Мира поможет их клубу обрести щедрого титульного спонсора.

Почти весь минувший сезон "Челси" провел без эмблемы титульного спонсора на игровых футболках, хотя на руках у клуба были предложения стоимостью 40 миллионов фунтов в год.



Прогремев на весь мир благодаря победе на клубном Чемпионате Мира, теперь "Челси" надеется привлечь партнера, готового платить около 60 млн. фунтов в год. В перспективе нескольких лет это позволит "синим" заработать на 100 млн. фунтов больше, чем если бы они подписали какой-нибудь контракт 12 месяцев назад.



По информации The Telegraph, "Челси" уже ведет переговоры с 7-10 глобальными компаниями о долгосрочном сотрудничестве, однако нет гарантии, что сделка будет заключена до старта нового сезона.