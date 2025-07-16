"Ливерпуль" обратился к "Айнтрахту" насчет Экитике

"Ливерпуль" установил контакт с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения нападающего Уго Экитике.

Только накануне стало известно, что "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике.



Как сообщает The Athletic, теперь свою удачу решил попытать "Ливерпуль", чья активность связана с трагической гибелью Диогу Жоты и неопределенностью с будущим Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.



При этом чемпионы Премьер-Лиги сохраняют свой интерес к Александеру Исаку из "Ньюкасла", за которого они готовы заплатить 120 млн. фунтов, но в данный момент "сороки" исключают продажу своего бомбардира.



Экитике очень ярко провел минувший сезон, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач за "Айнтрахт", который оценивает 23-летнего француза в 85 млн. фунтов.