"Ливерпуль" обратился к "Айнтрахту" насчет Экитике
"Ливерпуль" установил контакт с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения нападающего Уго Экитике.
Только накануне стало известно, что "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике.
Как сообщает The Athletic, теперь свою удачу решил попытать "Ливерпуль", чья активность связана с трагической гибелью Диогу Жоты и неопределенностью с будущим Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.
При этом чемпионы Премьер-Лиги сохраняют свой интерес к Александеру Исаку из "Ньюкасла", за которого они готовы заплатить 120 млн. фунтов, но в данный момент "сороки" исключают продажу своего бомбардира.
Экитике очень ярко провел минувший сезон, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач за "Айнтрахт", который оценивает 23-летнего француза в 85 млн. фунтов.
16.07.2025 18:00
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Последние комментарии:
Мечты колбасников Исак реалий Этике :)
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16.07.2025 15:09 #
tigerpool
Пздц зачем он им сдался
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Источник: https://fapl.ru/posts/116017/
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Пора обновить таблицу и ввести новобранцев АПЛ
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