"Ливерпуль" обратился к "Айнтрахту" насчет Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" установил контакт с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения нападающего Уго Экитике.

Только накануне стало известно, что "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике.

Как сообщает The Athletic, теперь свою удачу решил попытать "Ливерпуль", чья активность связана с трагической гибелью Диогу Жоты и неопределенностью с будущим Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса.

При этом чемпионы Премьер-Лиги сохраняют свой интерес к Александеру Исаку из "Ньюкасла", за которого они готовы заплатить 120 млн. фунтов, но в данный момент "сороки" исключают продажу своего бомбардира.

Экитике очень ярко провел минувший сезон, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач за "Айнтрахт", который оценивает 23-летнего француза в 85 млн. фунтов.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 18:00

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  1. chelsiukpro 16.07.2025 19:39 # chelsiukpro
    Мечты колбасников Исак реалий Этике :)

    (ответить)

  2. lahmatyj 16.07.2025 18:40 # lahmatyj
    16.07.2025 15:09 #
    tigerpool

    Пздц зачем он им сдался
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    Источник: https://fapl.ru/posts/116017/

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  3. eakz 16.07.2025 18:14 # eakz
    Пора обновить таблицу и ввести новобранцев АПЛ

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