"Челси" все еще может побороться за Экитике

Уго Экитике "Челси" все еще может вступить в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Накануне стало известно, что "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасл" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике.

Также Экитике интересен "Ливерпулю", который может сосредоточиться на Уго, если потеряет надежду переманить Александера Исака из "Ньюкасла".

По информации talkSPORT, за Экитике также следит "Челси", который этим летом потратил 90 миллионов фунтов на усиление нападения, подписав Жоао Педро и Лама Делапа.

"Челси" рассматривает Экитике в качестве возможной замены для Николаса Джексона, который, к слову, имеет общего с Экитике агента в лице Али Барата.




Метки Айнтрахт, Челси, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.07.2025 15:09 # tigerpool
    Пздц зачем он им сдался

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  2. blueswin 16.07.2025 12:25 # blueswin
    лишним будет явно, даже если уйдёт Джексон+Мадуэке

    есть молодой Эстевао, Нету, Педро, Палмер, Делап и т.д, хватает вполне

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