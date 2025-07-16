"Челси" все еще может побороться за Экитике

"Челси" все еще может вступить в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Накануне стало известно, что "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасл" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике.



Также Экитике интересен "Ливерпулю", который может сосредоточиться на Уго, если потеряет надежду переманить Александера Исака из "Ньюкасла".



По информации talkSPORT, за Экитике также следит "Челси", который этим летом потратил 90 миллионов фунтов на усиление нападения, подписав Жоао Педро и Лама Делапа.



"Челси" рассматривает Экитике в качестве возможной замены для Николаса Джексона, который, к слову, имеет общего с Экитике агента в лице Али Барата.