Светская хроника за среду
ПСЖ готов потратиться на Коула Палмера. Маркус Рэшфорд может перейти в "Ливерпуль". Дональд Трамп решил, что сам будет владеть трофеем клубного Чемпионата Мира. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
ПСЖ готов заплатить 217 миллионов фунтов за звезду "Челси" Коула Палмера. (Fichajes)
Нападающий "Челси" Армандо Бройя вызывает интерес у "РБ Лейпциг" и "Штутгарта". (The Athletic)
"Челси" согласовал переход своего голкипера Майка Пендерса в аренду в "Страсбур". (Fabrizio Romano)
"Челси" готов начать летнюю чистку с нападающего Жоау Фелиша. Кристофер Нкунку, вероятно, тоже уйдет. (Evening Standard)
"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Луису, за которым также следит "Эвертон". (Football Insider)
"Ливерпуль" следит за нападающим "Юнайтед" Маркусом Рэшфордом. (Daily Mail)
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес интересен "Наполи" и "Аль-Хилялю". (The Athletic)
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отверг интерес из Саудовской Аравии. (Daily Mirror)
"Ливерпуль" установил цену в 43.5 млн. фунтов за Конате на это лето. (AS)
"Тоттенхэм" поспорит с "Интером" за полузащитника "Дженоа" Кони Де Винтера. (i Paper)
"Борнмут" продолжает требовать 59 млн. фунтов от ПСЖ за защитника Илью Забарного. (The Independent)
"Сандерленд" договаривается о покупке полузащитника "Байера" Гранита Джаки за 8.7 млн. фунтов. (Sacha Tavolieri)
"Лидс" согласовал покупку полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 15 млн. фунтов, включая бонусы. (The Athletic)
Нападающий "Сассуоло" Андреа Пинамонти вызывает интерес у "Вест Хэма" и "Брентфорда". (Evening Standard)
Другое
Боссы "Челси" рассматривают Лиама Росеньора, который сейчас тренирует "Страсбур", в качестве будущего преемника для Энцо Марески. (The Sun)
Во вторник вечером фанаты "Кристал Пэлас" провели акцию протеста близ "Селхерст Парк" против исключения своего клуба из Лиги Европы. (The Independent)
Бывший наставник "Саутгемптона" Иван Юрич был госпитализирован из-за воспаления верхних дыхательных путей. (Daily Mirror)
Президент США Дональд Трамп забрал себе в Овальный кабинет оригинальный трофей клубного Чемпионата Мира, а "Челси" оставил реплику. (The Touchline)
16.07.2025 06:00
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открытие КЧМ - ИНтер маями. С таким слабым составом + престарелыми пешеходами выйти в 1/8 и дать бой ПСЖ это дорогого стоит. Ребятки не сдались и сражались до конца
Позор турнира - безвольный позорный всос Среал Пидрида от ПСЖ. Сраный пидрид выкинул белый фланг уже на 10-ой минуте, пропустив 2 гола и перестав играть в футбол. В итоге один Месси в матче против ПСЖ сделал больше, чем вся команда Среала.
ГГ ВП
(ответить)
русня?))
«Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — американский сенатор пригрозил России повторением судьбы Ирана, если Кремль проигнорирует ультиматум Трампа
Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал заявление Дональда Трампа о 50-дневном сроке для прекращения огня в Украине. По словам Грэма, 100%-ные пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть, нанесут серьезный удар по российской экономике. «Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — заявил Грэм, намекая на иранский опыт санкционного давления.
Линдси Грэм — один из ближайших к Дональду Трампу сенаторов-республиканцев. Он с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину: выступает за поставки вооружений, конфискацию российских активов и санкции против стран, покупающих российскую нефть.
В мае этого года Грэм и сенатор от демократов Ричард Блументал подготовили проект, предлагающий установить 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. «Одна из ключевых целей нашего законопроекта — привлечь Китай к ответственности за поддержку военной машины Путина через закупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина быстро остановилась бы», — написали тогда сенаторы.
(ответить)
Вообще, конечно, кто бы мог подумать, что Челси закончит сезон в статусе лучшего клуба мира прошлого сезона. Это нереальное достижение, в котором сошлись сразу и ГрандСлэм достижение и историческая победа на самом прибыльным турнире в истории. Это уникальное достижение, которое, возможно, никто никогда не повторит.
Помнит ли уже кто-то, что Ливерпуль стал чемпионом в самом слабом в истории розыгрыше АПЛ? Вот именно, а ведь прошло всего-то два месяца.
Хочется лишь верить, что в следующем сезоне Сити и Челси наберут форму, и больше не случится тех папирусных недоразумений, что произошли в последнем сезоне.
(ответить)
Нормально так Трамп обоссал имбецилов, болеющих за грандсосальси)) А ещё недавно фаны синей хуйни на него дрочили и называли слонярой за то, что типа праздновал с командой. Умора просто)
(ответить)
Помните как нарик принёс Трампу пояс Усика, а потом его прогнали сцаными тряпками? Ахахахаха
(ответить)
16.07.2025 12:06 #
halamadrid94
Какое ЛЧ для членсов, ротурио? Там нет таких помоек а-ля Эсперанс или ЛА. Радуйтесь нашивке на 4 года. И все на этом.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/116011/?c=1
Ставьте хаты, челси в ближайшие 3 года выиграет лч. Просто бетон
(ответить)
Президент США Дональд Трамп забрал себе в Овальный кабинет оригинальный трофей клубного Чемпионата Мира, а "Челси" оставил реплику.
Чувствуешь запах? Это кончидла горит, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так, как тупоголовая кончидла, фонад Хохлочмонси. Горит и плачет, смотрит на картонину и деревянную медаль.
(ответить)
В Армении провели первую успешную операцию по уринопластике в истории. Счастливчиков оказался житель Сургута.
Фото: https://imgur.com/a/A4whRlV
(ответить)
нужно возродить кубок Интертото и пенсы даже там будут трайхардить неистово, пока другие чиллят на морях
(ответить)
Президент США Дональд Трамп забрал себе в Овальный кабинет оригинальный трофей клубного Чемпионата Мира, а "Челси" оставил реплику. (The Touchline)
Источник: https://fapl.ru/posts/116011/?c=1
Картоный трофей для картонного клуба. Не картонными были только дубинки в моей кошерной заднице, когда я трусливо бежал через верхний ларс.
P.S. Каков шанс, что Трамп вернёт членси настоящий трофей, если я станцую для него гачибази в овальном кабинете?
(ответить)
Трампу сделали какуе-то бракованую куйню, чтобы потешить его чсв.
Для императоров специально отдельноизготовили из чистейшего золота идеальный екземпляр.
Жаль, что через 4 года его придется отдавать... Хотя.... Можно и выиграть следубщий кчм, до этого выиграв лч.
Верим!
(ответить)
Халве кубок скорее всего передал Боэлян (как они в хоккее делают) потому что ебанутый иначе никакого отношения к нему не имеет и получить его другим способом не мог.
(ответить)
Так, я смотрю, ребятки, новый сезон окропления пенсов желтенькой вы уже начали. Или он не заканчивался? Ладно , не суть. Итог один и тот же. Вот вам интересное интервью с Коулом Палмером:
----- Какая первая ассоциация приходит тебе на ум , когда ты думаешь о Новой Зеландии?
----- Крис Вуд.
----- Там больше овец, чем людей.
----- Это не правда. Это не может быть правдой.
----- Но это факт, Коул. Это абсолютная правда.
----- Кто это вам сказал? Нет, я не верю.
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Уахахахаха. Ору
(ответить)
Ахаха там же вроде модный дом Тиффани этот кубок делали
Трамп красачик, знает какие вещи имеют ценность)
Членсам с алиэкспресса подсунул подделку ахахах
(ответить)
далбоебы из говоедси с картонкой полной мочи ахахахахахахаха сукааааа
(ответить)
Трамп призвал Зеленского усилить удары вглубь России, — FT
Президент США назвал эту стратегию "заставить россиян почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Поздняков. Подписаться
(ответить)
Президент США Дональд Трамп забрал себе в Овальный кабинет оригинальный трофей клубного Чемпионата Мира, а "Челси" оставил реплику. (The Touchline)
АЗХАХАХАХАХХА
(ответить)
Все бумаги по Мадуэке подписаны, ждем официального анонса
Ждем уихихииихихииии
(ответить)
Чувствуешь запах? Это шерсть горит, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах горящих залупулей поутру. Однажды мы бомбили шерстяной залупуль на стемфорд бридже двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я посмотрел на неё. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего исламиста. Но запах! Весь холм был им пропитан. Это был запах… гачибази!
Когда-нибудь эта ебалочка закончится.
(ответить)
чет мне ненравится когда приписывают столько слухов... теперь Рэшфорд, до этого Винисиус, Родриго, Исак , Гордон и далее по списку
обычно в таких случаях остаются с хуем
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