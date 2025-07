Светская хроника за среду

ПСЖ готов потратиться на Коула Палмера. Маркус Рэшфорд может перейти в "Ливерпуль". Дональд Трамп решил, что сам будет владеть трофеем клубного Чемпионата Мира. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

ПСЖ готов заплатить 217 миллионов фунтов за звезду "Челси" Коула Палмера. (Fichajes)



Нападающий "Челси" Армандо Бройя вызывает интерес у "РБ Лейпциг" и "Штутгарта". (The Athletic)



"Челси" согласовал переход своего голкипера Майка Пендерса в аренду в "Страсбур". (Fabrizio Romano)



"Челси" готов начать летнюю чистку с нападающего Жоау Фелиша. Кристофер Нкунку, вероятно, тоже уйдет. (Evening Standard)



"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Луису, за которым также следит "Эвертон". (Football Insider)



"Ливерпуль" следит за нападающим "Юнайтед" Маркусом Рэшфордом. (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес интересен "Наполи" и "Аль-Хилялю". (The Athletic)



Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отверг интерес из Саудовской Аравии. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" установил цену в 43.5 млн. фунтов за Конате на это лето. (AS)



"Тоттенхэм" поспорит с "Интером" за полузащитника "Дженоа" Кони Де Винтера. (i Paper)



"Борнмут" продолжает требовать 59 млн. фунтов от ПСЖ за защитника Илью Забарного. (The Independent)



"Сандерленд" договаривается о покупке полузащитника "Байера" Гранита Джаки за 8.7 млн. фунтов. (Sacha Tavolieri)



"Лидс" согласовал покупку полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 15 млн. фунтов, включая бонусы. (The Athletic)



Нападающий "Сассуоло" Андреа Пинамонти вызывает интерес у "Вест Хэма" и "Брентфорда". (Evening Standard)



Другое



Боссы "Челси" рассматривают Лиама Росеньора, который сейчас тренирует "Страсбур", в качестве будущего преемника для Энцо Марески. (The Sun)



Во вторник вечером фанаты "Кристал Пэлас" провели акцию протеста близ "Селхерст Парк" против исключения своего клуба из Лиги Европы. (The Independent)



Бывший наставник "Саутгемптона" Иван Юрич был госпитализирован из-за воспаления верхних дыхательных путей. (Daily Mirror)



Президент США Дональд Трамп забрал себе в Овальный кабинет оригинальный трофей клубного Чемпионата Мира, а "Челси" оставил реплику. (The Touchline)