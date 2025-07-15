Мареска уверен, что клубный Чемпионат Мира станет самым важным трофеем

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что клубный Чемпионат Мира станет самым важным трофеем в футболе на уровне клубов.

Первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату оставил противоречивые впечатления. Турнир ФИФА навлек на себя критику из-за низкой посещаемости и невыносимых погодных условий для игроков.

Однако Мареска, чья команда получила специальную золотую эмблему на ближайшие четыре года благодаря своей победе над ПСЖ в финале, уверен, что престиж клубного Чемпионата Мира будет только расти.

"Думаю, этот турнир станет так же важен, как Лига Чемпионов, и мы будем ценить его так же высоко, как победу в Лиге Чемпионов", — цитирует Мареску Daily Mirror.




Метки клубный Чемпионат Мира, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 15.07.2025 11:06 # meshuggah
    Однако Мареска, чья команда получила специальную золотую эмблему на ближайшие четыре года

    Источник: https://fapl.ru/posts/115995/
    Ахуенно

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  2. chelsea88 15.07.2025 09:38 # chelsea88
    Да, это на века. Самый топовый турнир. Чемпионат мира среди клубов, раз в 4 года.
    В рот вые6анные калониры могут только мечтать просто поучаствовать в таком турнире.

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  3. closer 15.07.2025 09:33 # closer
    ОЧЕРЕДНОЙ ЛЫСЫЙ ПИЗДАБОЛ

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