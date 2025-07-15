Мареска уверен, что клубный Чемпионат Мира станет самым важным трофеем

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что клубный Чемпионат Мира станет самым важным трофеем в футболе на уровне клубов.

Первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату оставил противоречивые впечатления. Турнир ФИФА навлек на себя критику из-за низкой посещаемости и невыносимых погодных условий для игроков.



Однако Мареска, чья команда получила специальную золотую эмблему на ближайшие четыре года благодаря своей победе над ПСЖ в финале, уверен, что престиж клубного Чемпионата Мира будет только расти.



"Думаю, этот турнир станет так же важен, как Лига Чемпионов, и мы будем ценить его так же высоко, как победу в Лиге Чемпионов", — цитирует Мареску Daily Mirror.