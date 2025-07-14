Палмер: "Весь сезон люди говорили про нас дерьмовые вещи"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер заявил, что был рад ответить критикам и сомневающимся насчет его команды с помощью победы 3:0 над французским ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира.
Будучи явным фаворитом, ПСЖ с треском проиграл финал клубного Чемпионата Мира. Палмер дважды забил против действующих победителей Премьер-Лиги, а также отдал результативную передачу на Жоао Педро.
Именно Палмер был признан лучшим игроком завершившегося турнира ФИФА, и Коул надеется, что этот успех заставит критиков "Челси" замолчать.
"Разумеется, это замечательное ощущение. И даже лучше, потому что каждый сомневался насчет нас перед матчем".
"Но выйти сюда и дать бой против отличной команды так, как это сделали мы... Это хорошо".
"Мне нравятся финалы, и я снова забил в финале".
"Босс придумал отличный план на игру. Он знал, где будет возникать свободное пространство. Мне просто требовалось отблагодарить его и забить голы. Он создает нечто особенное, нечто важное, строит молодую команду".
"Весь сезон люди говорили про нас много дерьмовых вещей, но я чувствую, мы движемся в правильном направлении", — сообщил Палмер DAZN.
14.07.2025 07:00
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Палмер дважды забил против действующих победителей Премьер-Лиги...
Источник: https://fapl.ru/posts/115974/
Нуну, ПСЖ же в АПЛ играет
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Просто они завидуют
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норм горят подзалупали, на которых он пару капель в конце сезона стряхнул
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Так вы же и есть дерьмо, потому и так говорили/говорят
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Закрыл всем рты своим перформансом
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Будущий капитан сборной Англии
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и продолжаем говорить
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