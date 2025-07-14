Палмер: "Весь сезон люди говорили про нас дерьмовые вещи"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер заявил, что был рад ответить критикам и сомневающимся насчет его команды с помощью победы 3:0 над французским ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира.

Будучи явным фаворитом, ПСЖ с треском проиграл финал клубного Чемпионата Мира. Палмер дважды забил против действующих победителей Премьер-Лиги, а также отдал результативную передачу на Жоао Педро.



Именно Палмер был признан лучшим игроком завершившегося турнира ФИФА, и Коул надеется, что этот успех заставит критиков "Челси" замолчать.



"Разумеется, это замечательное ощущение. И даже лучше, потому что каждый сомневался насчет нас перед матчем".



"Но выйти сюда и дать бой против отличной команды так, как это сделали мы... Это хорошо".



"Мне нравятся финалы, и я снова забил в финале".



"Босс придумал отличный план на игру. Он знал, где будет возникать свободное пространство. Мне просто требовалось отблагодарить его и забить голы. Он создает нечто особенное, нечто важное, строит молодую команду".



"Весь сезон люди говорили про нас много дерьмовых вещей, но я чувствую, мы движемся в правильном направлении", — сообщил Палмер DAZN.