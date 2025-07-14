Палмер: "Весь сезон люди говорили про нас дерьмовые вещи"

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер заявил, что был рад ответить критикам и сомневающимся насчет его команды с помощью победы 3:0 над французским ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира.

Будучи явным фаворитом, ПСЖ с треском проиграл финал клубного Чемпионата Мира. Палмер дважды забил против действующих победителей Премьер-Лиги, а также отдал результативную передачу на Жоао Педро.

Именно Палмер был признан лучшим игроком завершившегося турнира ФИФА, и Коул надеется, что этот успех заставит критиков "Челси" замолчать.

"Разумеется, это замечательное ощущение. И даже лучше, потому что каждый сомневался насчет нас перед матчем".

"Но выйти сюда и дать бой против отличной команды так, как это сделали мы... Это хорошо".

"Мне нравятся финалы, и я снова забил в финале".

"Босс придумал отличный план на игру. Он знал, где будет возникать свободное пространство. Мне просто требовалось отблагодарить его и забить голы. Он создает нечто особенное, нечто важное, строит молодую команду".

"Весь сезон люди говорили про нас много дерьмовых вещей, но я чувствую, мы движемся в правильном направлении", — сообщил Палмер DAZN.




Метки клубный Чемпионат Мира, Палмер, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2258

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  1. arsenal-win 14.07.2025 13:04 # arsenal-win
    Палмер дважды забил против действующих победителей Премьер-Лиги...

    Источник: https://fapl.ru/posts/115974/

    Нуну, ПСЖ же в АПЛ играет

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  2. nurzhan-zh 14.07.2025 12:11 # nurzhan-zh
    Просто они завидуют

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  3. farot 14.07.2025 10:19 # farot
    норм горят подзалупали, на которых он пару капель в конце сезона стряхнул

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  4. tigerpool 14.07.2025 09:48 # tigerpool
    Так вы же и есть дерьмо, потому и так говорили/говорят

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  5. jumanji338 14.07.2025 09:45 # jumanji338
    Закрыл всем рты своим перформансом

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  6. division 14.07.2025 08:00 # division
    Будущий капитан сборной Англии

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  7. bangladesh 14.07.2025 07:59 # bangladesh
    и продолжаем говорить

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