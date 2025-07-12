Премьер-Лига разрешила Вуди Джонсону купить долю в "Пэлас"
Вуди Джонсон, владелец "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола, получил разрешение Премьер-Лиги на покупку доли Джона Текстора в "Кристал Пэлас".
В прошлом месяце Текстор согласовал продажу своих 43 процентов акций "Пэлас" Джонсону за 190 миллионов фунтов.
78-летний Джонсон, давний соратник президента США Дональда Трампа и бывший американский посол в Великобритании, стремительно прошел стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала, сообщает Sky Sports.
Теперь сторонам лишь остается окончательно оформить сделку, после чего Текстор утратит всякую связь с "Пэлас".
На "Селхерст Парк" надеются, что продажа доли Текстора поможет с апелляцией в Спортивный арбитражный суд насчет решения УЕФА исключить "Пэлас" из Лиги Европы.
12.07.2025 08:00
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прошел стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала
Источник: https://fapl.ru/posts/115937/#reply
Можно об этом поюолюгнн7
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