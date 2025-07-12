Премьер-Лига разрешила Вуди Джонсону купить долю в "Пэлас"

Вуди Джонсон и Дональд Трамп Вуди Джонсон, владелец "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола, получил разрешение Премьер-Лиги на покупку доли Джона Текстора в "Кристал Пэлас".

В прошлом месяце Текстор согласовал продажу своих 43 процентов акций "Пэлас" Джонсону за 190 миллионов фунтов.

78-летний Джонсон, давний соратник президента США Дональда Трампа и бывший американский посол в Великобритании, стремительно прошел стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала, сообщает Sky Sports.

Теперь сторонам лишь остается окончательно оформить сделку, после чего Текстор утратит всякую связь с "Пэлас".

На "Селхерст Парк" надеются, что продажа доли Текстора поможет с апелляцией в Спортивный арбитражный суд насчет решения УЕФА исключить "Пэлас" из Лиги Европы.




Метки Джонсон, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Текстор

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 349

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 12.07.2025 09:19 # zaeba1l
    прошел стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала

    Источник: https://fapl.ru/posts/115937/#reply


    Можно об этом поюолюгнн7

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: