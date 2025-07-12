"Челси" установил за Джексона цену в 100 млн. фунтов
"Челси" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, которого связывают с уходом из клуба этим летом.
Спекуляции насчет будущего Джексона резко усилились после того, как этим летом "Челси" потратил 30 и 60 миллионов фунтов на приглашение Лиама Делапа и Жоао Педро, соответственно.
Подлил масла в огонь и сам Джексон, схлопотав красную карточку против "Флуминенсе" на клубном Чемпионате Мира. Отбыв дисквалификацию, Николас обнаружил, что утратил место в стартовом составе "Челси".
У Джексона, также удаленного против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона Премьер-Лиги, наблюдаются проблемы не только с дисциплиной, но и с результативностью. В этом календарном году Николас забил лишь четыре гола.
Другие клубы внимательно следят за ситуацией Джексона, а "Милан", по слухам, уже сделал свой запрос насчет 24-летнего сенегальца.
Однако Daily Mail утверждает, что "Челси" не спешит избавляться от Джексона и по-прежнему верит в высокий потенциал Николаса, что и нашло отражение на установленной за игрока цене в 100 млн. фунтов.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска будет рад, если Джексон, купленный два года назад у "Вильярреала" за 32 млн. фунтов, останется и будет соперничать с Делапом и Педро.
12.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Вышли в финал в самом жирном его формате, залутали бабла за 6 матчей как за полсезона апл, неудивительно стоны завистливых подзалупалей)))
(ответить)
Если за эту гориллу 100 просят то получается Флориан свободным агентом пришёл....изи бизнес кар....Членси 1-9 ПСЖ
(ответить)
Вам то какая хер разницв, вы же не покупаете, а так попиздеть пришли.
(ответить)
Я люблю Челси
(ответить)
еще и леви хуйвил распизделся перед финалом.хотя больше всех дрожит и теряется.когда соп давит на футбольный клуб "Челси".пара цз на финал ЧМОСИН - ЧМАЛОБА.точка.
(ответить)
они ебанутые в самый разгар лета.в омэрике на 3 часа дня ставить матч?хотят чтоб игроки расплавились нахуй?или это тайный план арабского мешка по нейтрализации колда палмера?
(ответить)
12.07.2025 11:23 #
thegodfather
Омг... Ясно все с тобой. Кексон бразилия
Иди аналить у параши, бабуль....
Не стоит свою зависть возмещать на своем слабоумии.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115935/?c=1
арююююююююююююю
(ответить)
Сотка за это дырявое полено? Вы чё, серьёзно???
Это же сюр. Только е6лан с этим не согласится. Ещё более конченый е6лан купит за эту сумму это изделие. На эти бабки можно купить 2-3-ёх типов попизже обезьяны.
(ответить)
Не знаю по какому принципу отбирают команды на КЧМ, но очень хочу чтобы на следующий год, и вообще навсегда, если этот рофлотурич будет жив, обошел стороной ЛФК.
(ответить)
Конате <-> Гехи
Нуньез <-> Экитике
Диаз <-> Гордон
я так вижу
(ответить)
Интересно, как пенсы уже 3 года типа орут, что Арсенал подбирает за ними отработанный материал - Жоржиньо, Хаверц, Стерлинг - и как раз все эти 3 года нюхают жопу канонирам и даже КП)
Теперь вот орут с трансфера Мадуэке, но я почти уверен, что и в следующем сезоне нюхнут так же.
(ответить)
О чём вообще тут базар идёт? Такой ценник, если вообще он имеет место , Дэйли стар ахуительный источник), только говорит о том, что его не собираются продавать.
(ответить)
Сладкохлебным вафлушам из членси не рассказали что если ты покупаешь всякое говно за недорого, єто еще не значит что ты удвоишь свой прайс в итоге) Єто значит что ты проебал свой прайс. А цену можно ставить и хулиард, прросто цена черного полена максимум 30-40.
(ответить)
Ерсеин, рамазан, мурад, сурен, омар, микки, Яна - угадайте, за какой клуб эти исламисты болеют.
Источник: https://fapl.ru/posts/115933/?c=1#c8075118
(ответить)
Справедливый прайс. Все по делу. Как игрок в раза 2 полезнее макукеке
(ответить)
Я хоть и топлю за пенсов но херею что тут все оказывается думают что джексон не конченное бесполезное тупое черное дно! Это просто опухоль в клубе которую надо вырезать как можно скорее чтобы остальной организм процветал. Еще за такие бабки, бл…. Я бы заплатил сам чтоб его забрали
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руских свиней опять обоссали
кто-то нашел инфу про личную соску министра обороны пидарашки белоусова.
соска имеет наебыша, летает на военных самолетах за счет руских свиней и кайфует по ресторанам, пока руские солдаты пьют свою мочу в окопах и сосут хуй кадыровцев
ахахахахахахахахахахаха
русня, шо с ебалом?
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Братики, привет!
Джаксон, если не побоится конкуренции, может вырасти в биста. Педро тот же личных тренеров нанимает, чтобы справляться давлением, ментальные шляпами и т.п.
По сути для Джексона не было конкурентной среды, Нкунку и Гиу не в счет. Всё в его руках.
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Правильно! Если и продавать то дорого! А так хочу чтобы остался он в Челси! Чел реально хорош, в системе Мареске хорошо пресингует работая на команду, гллевые передачи хороши. Да пол сезона последнего под портили статистику и конецно вцелом команда вся блекло выглядела. Но он боец, немного везения нехватает.
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справедливая цена.в семерку лучших страйкеров мира точно входит.
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