"Челси" установил за Джексона цену в 100 млн. фунтов

"Челси" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, которого связывают с уходом из клуба этим летом.

Спекуляции насчет будущего Джексона резко усилились после того, как этим летом "Челси" потратил 30 и 60 миллионов фунтов на приглашение Лиама Делапа и Жоао Педро, соответственно.



Подлил масла в огонь и сам Джексон, схлопотав красную карточку против "Флуминенсе" на клубном Чемпионате Мира. Отбыв дисквалификацию, Николас обнаружил, что утратил место в стартовом составе "Челси".



У Джексона, также удаленного против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона Премьер-Лиги, наблюдаются проблемы не только с дисциплиной, но и с результативностью. В этом календарном году Николас забил лишь четыре гола.



Другие клубы внимательно следят за ситуацией Джексона, а "Милан", по слухам, уже сделал свой запрос насчет 24-летнего сенегальца.



Однако Daily Mail утверждает, что "Челси" не спешит избавляться от Джексона и по-прежнему верит в высокий потенциал Николаса, что и нашло отражение на установленной за игрока цене в 100 млн. фунтов.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска будет рад, если Джексон, купленный два года назад у "Вильярреала" за 32 млн. фунтов, останется и будет соперничать с Делапом и Педро.