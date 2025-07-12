"Челси" установил за Джексона цену в 100 млн. фунтов

Николас Джексон "Челси" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Николаса Джексона, которого связывают с уходом из клуба этим летом.

Спекуляции насчет будущего Джексона резко усилились после того, как этим летом "Челси" потратил 30 и 60 миллионов фунтов на приглашение Лиама Делапа и Жоао Педро, соответственно.

Подлил масла в огонь и сам Джексон, схлопотав красную карточку против "Флуминенсе" на клубном Чемпионате Мира. Отбыв дисквалификацию, Николас обнаружил, что утратил место в стартовом составе "Челси".

У Джексона, также удаленного против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона Премьер-Лиги, наблюдаются проблемы не только с дисциплиной, но и с результативностью. В этом календарном году Николас забил лишь четыре гола.

Другие клубы внимательно следят за ситуацией Джексона, а "Милан", по слухам, уже сделал свой запрос насчет 24-летнего сенегальца.

Однако Daily Mail утверждает, что "Челси" не спешит избавляться от Джексона и по-прежнему верит в высокий потенциал Николаса, что и нашло отражение на установленной за игрока цене в 100 млн. фунтов.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска будет рад, если Джексон, купленный два года назад у "Вильярреала" за 32 млн. фунтов, останется и будет соперничать с Делапом и Педро.




Метки Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 12.07.2025 12:09 # meshuggah
    Вышли в финал в самом жирном его формате, залутали бабла за 6 матчей как за полсезона апл, неудивительно стоны завистливых подзалупалей)))

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  2. bezviza 12.07.2025 12:07 # bezviza
    Если за эту гориллу 100 просят то получается Флориан свободным агентом пришёл....изи бизнес кар....Членси 1-9 ПСЖ

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  3. animadora 12.07.2025 12:06 # animadora
    Вам то какая хер разницв, вы же не покупаете, а так попиздеть пришли.

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  4. thegodfather 12.07.2025 12:05 # thegodfather
    Я люблю Челси

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  5. sean-dyche18plus 12.07.2025 12:01 # sean-dyche18plus
    еще и леви хуйвил распизделся перед финалом.хотя больше всех дрожит и теряется.когда соп давит на футбольный клуб "Челси".пара цз на финал ЧМОСИН - ЧМАЛОБА.точка.

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  6. sean-dyche18plus 12.07.2025 11:58 # sean-dyche18plus
    они ебанутые в самый разгар лета.в омэрике на 3 часа дня ставить матч?хотят чтоб игроки расплавились нахуй?или это тайный план арабского мешка по нейтрализации колда палмера?

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  7. sean-dyche18plus 12.07.2025 11:31 # sean-dyche18plus
    12.07.2025 11:23 #
    thegodfather

    Омг... Ясно все с тобой. Кексон бразилия
    Иди аналить у параши, бабуль....
    Не стоит свою зависть возмещать на своем слабоумии.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115935/?c=1

    арююююююююююююю

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  8. danmancunian 12.07.2025 11:28 # danmancunian
    Сотка за это дырявое полено? Вы чё, серьёзно???
    Это же сюр. Только е6лан с этим не согласится. Ещё более конченый е6лан купит за эту сумму это изделие. На эти бабки можно купить 2-3-ёх типов попизже обезьяны.

    (ответить)

  9. bangladesh 12.07.2025 11:23 # bangladesh
    Не знаю по какому принципу отбирают команды на КЧМ, но очень хочу чтобы на следующий год, и вообще навсегда, если этот рофлотурич будет жив, обошел стороной ЛФК.

    (ответить)

  10. b84 12.07.2025 11:17 # b84
    Конате <-> Гехи
    Нуньез <-> Экитике
    Диаз <-> Гордон

    я так вижу

    (ответить)

  11. sausage 12.07.2025 10:59 # sausage
    Интересно, как пенсы уже 3 года типа орут, что Арсенал подбирает за ними отработанный материал - Жоржиньо, Хаверц, Стерлинг - и как раз все эти 3 года нюхают жопу канонирам и даже КП)
    Теперь вот орут с трансфера Мадуэке, но я почти уверен, что и в следующем сезоне нюхнут так же.

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  12. sausage 12.07.2025 10:45 # sausage
    О чём вообще тут базар идёт? Такой ценник, если вообще он имеет место , Дэйли стар ахуительный источник), только говорит о том, что его не собираются продавать.

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  13. zalupunavorotnik 12.07.2025 10:38 # zalupunavorotnik
    Сладкохлебным вафлушам из членси не рассказали что если ты покупаешь всякое говно за недорого, єто еще не значит что ты удвоишь свой прайс в итоге) Єто значит что ты проебал свой прайс. А цену можно ставить и хулиард, прросто цена черного полена максимум 30-40.

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  14. hachidlo 12.07.2025 10:05 # hachidlo
    Ерсеин, рамазан, мурад, сурен, омар, микки, Яна - угадайте, за какой клуб эти исламисты болеют.


    Источник: https://fapl.ru/posts/115933/?c=1#c8075118

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  15. thegodfather 12.07.2025 09:59 # thegodfather
    Справедливый прайс. Все по делу. Как игрок в раза 2 полезнее макукеке

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  16. dmitkhar 12.07.2025 09:14 # dmitkhar
    Я хоть и топлю за пенсов но херею что тут все оказывается думают что джексон не конченное бесполезное тупое черное дно! Это просто опухоль в клубе которую надо вырезать как можно скорее чтобы остальной организм процветал. Еще за такие бабки, бл…. Я бы заплатил сам чтоб его забрали

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  17. fpv 12.07.2025 09:12 # fpv
    руских свиней опять обоссали

    кто-то нашел инфу про личную соску министра обороны пидарашки белоусова.
    соска имеет наебыша, летает на военных самолетах за счет руских свиней и кайфует по ресторанам, пока руские солдаты пьют свою мочу в окопах и сосут хуй кадыровцев

    ахахахахахахахахахахаха

    русня, шо с ебалом?

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  18. sellman 12.07.2025 08:48 # sellman
    Братики, привет!

    Джаксон, если не побоится конкуренции, может вырасти в биста. Педро тот же личных тренеров нанимает, чтобы справляться давлением, ментальные шляпами и т.п.

    По сути для Джексона не было конкурентной среды, Нкунку и Гиу не в счет. Всё в его руках.

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  19. chelsiukpro 12.07.2025 08:18 # chelsiukpro
    Правильно! Если и продавать то дорого! А так хочу чтобы остался он в Челси! Чел реально хорош, в системе Мареске хорошо пресингует работая на команду, гллевые передачи хороши. Да пол сезона последнего под портили статистику и конецно вцелом команда вся блекло выглядела. Но он боец, немного везения нехватает.

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  20. sean-dyche18plus 12.07.2025 08:14 # sean-dyche18plus
    справедливая цена.в семерку лучших страйкеров мира точно входит.

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