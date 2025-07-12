Дьекереш объяснил, почему рвется в Премьер-Лигу

Виктор Дьекереш Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш объяснил, почему его так манит Премьер-Лига.

В данный момент "Арсенал" пытается совершить прорыв в переговорах со "Спортингом" о стоимости Дьекереша, а сам Виктор отказывается оставаться в Лиссабоне или рассматриваться какие-либо другие варианты, кроме "канониров".

27-летний швед решительно настроен проявить себя в Премьер-Лиге, где он не имел возможности этого сделать, будучи игроком "Брайтона", "Суонси" и "Ковентри".

"Это одна из крупнейших лиг в Европе. Я провел несколько лет там, не имея возможности сыграть ни единого матча. Поэтому, конечно, я бы хотел это сделать. Это была бы отличная месть", — сообщил Дьекереш L'Equipe.




Метки Арсенал, Дьекереш, Премьер-Лига, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 18:00

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  1. noi39 12.07.2025 19:52 # noi39
    Месть-это плохое чувство,но так говорят,кто не пробовал!

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