"Форест" приобрел Жаира Кунью

Жаир Кунья "Ноттингем Форест" усилил свой центр обороны с помощью Жаира Куньи из бразильского "Ботафого".

Кунья лишь недавно вернулся с клубного Чемпионата Мира, где "Ботафого" достиг 1/8 финала и где Жаир отметился голом против "Сиэтл Саундерс".

Едва успев перевести дух, 20-летний бразилец отправился в Англию и подписал с "Форест" контракт до 2030 год.

Кунья начинал свою карьеру в "Сантосе", за который сыграл 24 матча до своего ухода в в "Ботафото" в феврале 2025.

Ранее в этом году Кунья помог юношеской сборной Бразилии выиграть Чемпионат Южной Америки U-20.




Метки Ботафого, Кунья, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 17:00

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  1. gary47 11.07.2025 20:13 # gary47
    Больше куни - глубоких и рзных!

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  2. anatoly 11.07.2025 18:04 # anatoly
    Ранее в этом году Кунья помог юношеской сборной Бразилии выиграть Чемпионат Южной Африки U-20.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115927/

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