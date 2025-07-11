"Форест" приобрел Жаира Кунью
"Ноттингем Форест" усилил свой центр обороны с помощью Жаира Куньи из бразильского "Ботафого".
Кунья лишь недавно вернулся с клубного Чемпионата Мира, где "Ботафого" достиг 1/8 финала и где Жаир отметился голом против "Сиэтл Саундерс".
Едва успев перевести дух, 20-летний бразилец отправился в Англию и подписал с "Форест" контракт до 2030 год.
Кунья начинал свою карьеру в "Сантосе", за который сыграл 24 матча до своего ухода в в "Ботафото" в феврале 2025.
Ранее в этом году Кунья помог юношеской сборной Бразилии выиграть Чемпионат Южной Америки U-20.
11.07.2025 17:00
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Больше куни - глубоких и рзных!
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Ранее в этом году Кунья помог юношеской сборной Бразилии выиграть Чемпионат Южной Африки U-20.
Источник: https://fapl.ru/posts/115927/
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Все комментарии к этой новости
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