"Форест" приобрел Жаира Кунью

"Ноттингем Форест" усилил свой центр обороны с помощью Жаира Куньи из бразильского "Ботафого".

Кунья лишь недавно вернулся с клубного Чемпионата Мира, где "Ботафого" достиг 1/8 финала и где Жаир отметился голом против "Сиэтл Саундерс".



Едва успев перевести дух, 20-летний бразилец отправился в Англию и подписал с "Форест" контракт до 2030 год.



Кунья начинал свою карьеру в "Сантосе", за который сыграл 24 матча до своего ухода в в "Ботафото" в феврале 2025.



Ранее в этом году Кунья помог юношеской сборной Бразилии выиграть Чемпионат Южной Америки U-20.