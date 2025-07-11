Венгер возразил Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер возразил экс-рулевому "Ливерпуля" Юргену Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира.

В прошлом месяце Клопп назвал проходящий в Соединенных Штатах турнир ФИФА "худшей идеей в футболе".

Однако Венгер чувствует, что отношение самих команд и болельщиков говорят совсем о другом.

"Каждый волен иметь свое мнение, и я совершенно не разделяю точку зрения Юргена Клоппа".

"Я чувствую, что клубный Чемпионат Мира необходим. Если вы спросите все клубы, которые были здесь, то 100 процентов скажут, что они хотели бы это повторить. Это лучший ответ на вопрос о том, что думают клубы о клубном Чемпионате Мира".

"Есть и решающий вопрос: нравится он фанатам или нет? Мы считаем, что посещаемость и была запланирована низкой, но в реальности она оказалась намного выше. Вот вам и ответ", — цитирует Венгера Sky Sports.




Метки Венгер, Клопп, клубный Чемпионат Мира

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.07.2025 20:35 # sausage
    "Если вы спросите все клубы, которые были здесь, то 100 процентов скажут, что они хотели бы это повторить".

    Вообще-то Пеп высказывался и до , и во время КЧМ, что турнир лишний и портит предсезонку. Вроде и Мареска что-то подобное задвигал.

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  2. ray-black 11.07.2025 15:59 # ray-black
    Единственный плюс для клубов - бабосы. В остальном ни кому он нах не всрался.

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  3. vyrentz 11.07.2025 15:15 # vyrentz
    Ни одного матча не смотрел и не жалею

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  4. high-malvern 11.07.2025 14:53 # high-malvern
    Венгер не чувствует, Венгер сочувствует немецкой пиз**.

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  5. gary47 11.07.2025 14:13 # gary47
    Двуличная французская жаба. Когда был тренером, рвал пукан за перегруженный график и дикие нагрузки на игроков. А как стал чиновником, мгновенно переобулся в воздухе. Мерзость.

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  6. rockhill-lfc 11.07.2025 12:38 # rockhill-lfc
    Не выиграв ЛЧ они туда не квалифицируются :)

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  7. xxa 11.07.2025 11:33 # xxa
    Турнир для кАнониров

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  8. andrew-sg8 11.07.2025 11:05 # andrew-sg8
    Арсен просто понимает, что хоть какой-то международный трофей можно выиграть с этим КЧМ. Не ЛЧ, так хоть эту парашу.

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