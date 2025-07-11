Венгер возразил Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер возразил экс-рулевому "Ливерпуля" Юргену Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира.

В прошлом месяце Клопп назвал проходящий в Соединенных Штатах турнир ФИФА "худшей идеей в футболе".



Однако Венгер чувствует, что отношение самих команд и болельщиков говорят совсем о другом.



"Каждый волен иметь свое мнение, и я совершенно не разделяю точку зрения Юргена Клоппа".



"Я чувствую, что клубный Чемпионат Мира необходим. Если вы спросите все клубы, которые были здесь, то 100 процентов скажут, что они хотели бы это повторить. Это лучший ответ на вопрос о том, что думают клубы о клубном Чемпионате Мира".



"Есть и решающий вопрос: нравится он фанатам или нет? Мы считаем, что посещаемость и была запланирована низкой, но в реальности она оказалась намного выше. Вот вам и ответ", — цитирует Венгера Sky Sports.