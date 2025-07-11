Венгер возразил Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер возразил экс-рулевому "Ливерпуля" Юргену Клоппу насчет клубного Чемпионата Мира.
В прошлом месяце Клопп назвал проходящий в Соединенных Штатах турнир ФИФА "худшей идеей в футболе".
Однако Венгер чувствует, что отношение самих команд и болельщиков говорят совсем о другом.
"Каждый волен иметь свое мнение, и я совершенно не разделяю точку зрения Юргена Клоппа".
"Я чувствую, что клубный Чемпионат Мира необходим. Если вы спросите все клубы, которые были здесь, то 100 процентов скажут, что они хотели бы это повторить. Это лучший ответ на вопрос о том, что думают клубы о клубном Чемпионате Мира".
"Есть и решающий вопрос: нравится он фанатам или нет? Мы считаем, что посещаемость и была запланирована низкой, но в реальности она оказалась намного выше. Вот вам и ответ", — цитирует Венгера Sky Sports.
11.07.2025 11:00
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Последние комментарии:
"Если вы спросите все клубы, которые были здесь, то 100 процентов скажут, что они хотели бы это повторить".
Вообще-то Пеп высказывался и до , и во время КЧМ, что турнир лишний и портит предсезонку. Вроде и Мареска что-то подобное задвигал.
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Единственный плюс для клубов - бабосы. В остальном ни кому он нах не всрался.
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Ни одного матча не смотрел и не жалею
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Венгер не чувствует, Венгер сочувствует немецкой пиз**.
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Двуличная французская жаба. Когда был тренером, рвал пукан за перегруженный график и дикие нагрузки на игроков. А как стал чиновником, мгновенно переобулся в воздухе. Мерзость.
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Не выиграв ЛЧ они туда не квалифицируются :)
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Турнир для кАнониров
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Арсен просто понимает, что хоть какой-то международный трофей можно выиграть с этим КЧМ. Не ЛЧ, так хоть эту парашу.
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