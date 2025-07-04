Светская хроника за пятницу

"Арсенал" продолжает переговоры по Нони Мадуэке. "Ливерпуль" сражается за Кастелло Лукеба. Названа дата похорон Диогу Жоты. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" провел новый раунд переговоров насчет покупки вингера "Челси" Нони Мадуэке. Сам игрок открыт к переходу к "канонирам". (Fabrizio Romano)



Не сумев заполучить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, "Аль-Наср" может переключиться на вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли. (Givemesport)



"Ливерпуль" и "Бавария" следят за центральным защитником "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба. (Foot Mercato)



"Брентфорд" продолжает требовать более 63 миллионов фунтов от "Манчестер Юнайтед" за вингера Бриана Мбемо. (Evening Standard)



"Челси" находится среди клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к полузащитнику "Барселоны" Марку Касадо. (Diario Sport)



Дортмундская "Боруссия" договаривается о продлении аренды полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеки на следующий сезон. (Ben Jacobs)



"Тоттенхэм" и "Челси" интересуются 19-летним полузащитником АЗ Кесом Смитом. (TBR Football)



Полузащитник "Милана" Юнус Муса вызывает интерес у "Ноттингем Форест", "Вест Хэма", "Вулверхэмптона" и "Наполи". (Teamtalk)



Другое



Тренер команды "Арсенала" U-21 Мехмет Али покинул клуб, чтобы стать помощником Кита Эндрюса в "Брентфорде". (The Athletic)



Футбольная Лига наложила трансферное эмбарго на клуб Чемпионшипа "Халл". (The Telegraph)



Похороны нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре состоятся в субботу. (Daily Star)



Дорога, на которой погиб Диогу Жота, прежде называлась одной из худших в Испании из-за неудовлетворительного качества покрытия, а также из-за изобилия крутых поворотов и пересечений с дикой природой. (Daily Mail)