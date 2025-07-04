"Ливерпуль" отложил начало предсезонной подготовки

Тренировочная база Ливерпуля "Ливерпуль" отложил начало предсезонной подготовки после трагической гибели нападающего Диогу Жоты.

Уже завтра, в субботу, в португальском городе Гондомар состоятся похороны Жоты и его брата Андре, которые разбились на автомобиле в Испании в минувший четверг.

Меж тем, уже сегодня, 4 июля, первые игроки "Ливерпуля" должны были прибыть на базу в Керби, но в свете случившейся трагедии они получили дополнительные дни отдыха и теперь вернутся уже с основным контингентом в понедельник, 7 июля, сообщает Liverpool Echo.

Добавим, на 13 июля у "Ливерпуля" запланирован товарищеский матч против "Престона", а спустя неделю команда Арне Слота вылетает в турне по Гонконгу и Японии.




Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 16:00

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  1. b84 04.07.2025 16:08 # b84
    +3 дня отпуска
    даже после смерти Жота помогает команде
    ну что за гений был

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