"Ливерпуль" отложил начало предсезонной подготовки после трагической гибели нападающего Диогу Жоты.

Уже завтра, в субботу, в португальском городе Гондомар состоятся похороны Жоты и его брата Андре, которые разбились на автомобиле в Испании в минувший четверг.



Меж тем, уже сегодня, 4 июля, первые игроки "Ливерпуля" должны были прибыть на базу в Керби, но в свете случившейся трагедии они получили дополнительные дни отдыха и теперь вернутся уже с основным контингентом в понедельник, 7 июля, сообщает Liverpool Echo.



Добавим, на 13 июля у "Ливерпуля" запланирован товарищеский матч против "Престона", а спустя неделю команда Арне Слота вылетает в турне по Гонконгу и Японии.