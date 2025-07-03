Диогу Жота погиб в Испании

Диогу Жота Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в результате трагического инцидента в Испании.

Лишь пару недель "Ливерпуль" поздравлял Жоту со вступлением в брак. Диогу сыграл в Порту свадьбу со своей подругой Рут Кардозу, с которой они находились в отношениях с 2012 года. Пара воспитывала трех общих детей.

А сегодня стало известно, что Жота ушел из жизни, сообщает BBC. Автомобиль, на котором 28-летний португалец перемещался со своим братом Андре Силвой по трассе A52 в испанской провинции Самора, съехал с дороги и загорелся.

26-летний Андре Силва тоже был профессиональным футболистом, выступая за "Пенафиел" из второго португальского дивизиона.




Метки Жота, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 4748

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. b84 03.07.2025 12:59 # b84
    YNWA+

    (ответить)

  2. torres23 03.07.2025 12:53 # torres23
    YNWA
    R.I.P.

    (ответить)

  3. gary47 03.07.2025 12:51 # gary47
    R.I.P. Земля тебе пухом, брат! Я в афиге(((

    (ответить)

  4. liverpool888 03.07.2025 12:50 # liverpool888
    R.I.P.
    Покойся с миром, Диогу!
    Ужасная трагедия!

    (ответить)

  5. alhambra 03.07.2025 12:43 # alhambra
    Офигеть, иманды болсын((((

    Вопрос с нападающим становится еще острее

    (ответить)

  6. halamadrid94 03.07.2025 12:43 # halamadrid94
    Бля, ребята, серьезно. Шутки шутками, но про покойного уже Диогу Жоту не надо ничего гадкого писать. Понимаю, что ежедневно, ежеминутно умирает много людей по всему миру, но все же. Не стоит осквернять память хорошего игрока и , не сомневаюсь, неплохого человека , ужасными комментариями. Все , кто сохранил хоть капельку чести, поймут меня. Пусть покоится с миром!

    (ответить)

  7. redwhitegun 03.07.2025 12:43 # redwhitegun
    Жоздь(

    (ответить)

  8. zalupunavorotnik 03.07.2025 12:38 # zalupunavorotnik
    R.I.P.

    (ответить)

  9. dexter 03.07.2025 12:36 # dexter
    Ахуеть... RIP

    (ответить)

  10. hachidlo 03.07.2025 12:33 # hachidlo
    Я же надеюсь, что все эти заебалы, сосичи, мурады, птушники и прочие разьебыватели хахлов, жидофф, англосаксов и либерах не будут ведь скорбить под одному человеку?

    (ответить)

  11. xxa 03.07.2025 12:33 # xxa
    Печально. YNWA

    (ответить)

  12. vagifspurs 03.07.2025 12:23 # vagifspurs
    А какой был кэфф, что он умрёт в это ТО?

    (ответить)

  13. sergeym1 03.07.2025 12:22 # sergeym1
    RIP Diogo..
    YNWA

    (ответить)

  14. mrjingles 03.07.2025 12:20 # mrjingles
    Скорблю вместе со всеми болелами. Умел вовремя включиться и сделать результат. Выдающийся футболист, уверен, что человек тоже был замечательный.
    Тяжёлая утрата для команды и её болельщиков

    (ответить)

  15. quavo 03.07.2025 12:19 # quavo
    Давненько такого калибра футболист не помирал, рип

    (ответить)

  16. jamievardy 03.07.2025 12:18 # jamievardy
    Жота......брат
    Как так

    (ответить)

  17. roberto-89 03.07.2025 12:14 # roberto-89
    Эх жаль Жоту , рип Диогу Жота

    (ответить)

  18. ziyod 03.07.2025 12:14 # ziyod
    Инна Лиллахи ва инна Илайхи Рожиъун..Все мы от бога и будем возврашаться к Нему.

    (ответить)

  19. nook1992 03.07.2025 12:14 # nook1992
    Лучший!!
    Помним!
    Любим!
    Ynwa&#128293;

    (ответить)

  20. lfc-krr 03.07.2025 12:12 # lfc-krr
    Лучший португалец, из всех что я знал!
    Покойтесь с миром!! YNWA

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: