Диогу Жота погиб в Испании
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в результате трагического инцидента в Испании.
Лишь пару недель "Ливерпуль" поздравлял Жоту со вступлением в брак. Диогу сыграл в Порту свадьбу со своей подругой Рут Кардозу, с которой они находились в отношениях с 2012 года. Пара воспитывала трех общих детей.
А сегодня стало известно, что Жота ушел из жизни, сообщает BBC. Автомобиль, на котором 28-летний португалец перемещался со своим братом Андре Силвой по трассе A52 в испанской провинции Самора, съехал с дороги и загорелся.
26-летний Андре Силва тоже был профессиональным футболистом, выступая за "Пенафиел" из второго португальского дивизиона.
03.07.2025 12:00
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Последние комментарии:
YNWA+
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YNWA
R.I.P.
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R.I.P. Земля тебе пухом, брат! Я в афиге(((
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R.I.P.
Покойся с миром, Диогу!
Ужасная трагедия!
(ответить)
Офигеть, иманды болсын((((
Вопрос с нападающим становится еще острее
(ответить)
Бля, ребята, серьезно. Шутки шутками, но про покойного уже Диогу Жоту не надо ничего гадкого писать. Понимаю, что ежедневно, ежеминутно умирает много людей по всему миру, но все же. Не стоит осквернять память хорошего игрока и , не сомневаюсь, неплохого человека , ужасными комментариями. Все , кто сохранил хоть капельку чести, поймут меня. Пусть покоится с миром!
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Жоздь(
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R.I.P.
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Ахуеть... RIP
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Я же надеюсь, что все эти заебалы, сосичи, мурады, птушники и прочие разьебыватели хахлов, жидофф, англосаксов и либерах не будут ведь скорбить под одному человеку?
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Печально. YNWA
(ответить)
А какой был кэфф, что он умрёт в это ТО?
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RIP Diogo..
YNWA
(ответить)
Скорблю вместе со всеми болелами. Умел вовремя включиться и сделать результат. Выдающийся футболист, уверен, что человек тоже был замечательный.
Тяжёлая утрата для команды и её болельщиков
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Давненько такого калибра футболист не помирал, рип
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Жота......брат
Как так
(ответить)
Эх жаль Жоту , рип Диогу Жота
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Инна Лиллахи ва инна Илайхи Рожиъун..Все мы от бога и будем возврашаться к Нему.
(ответить)
Лучший!!
Помним!
Любим!
Ynwa🔥
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Лучший португалец, из всех что я знал!
Покойтесь с миром!! YNWA
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