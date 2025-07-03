Диогу Жота погиб в Испании

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в результате трагического инцидента в Испании.

Лишь пару недель "Ливерпуль" поздравлял Жоту со вступлением в брак. Диогу сыграл в Порту свадьбу со своей подругой Рут Кардозу, с которой они находились в отношениях с 2012 года. Пара воспитывала трех общих детей.



А сегодня стало известно, что Жота ушел из жизни, сообщает BBC. Автомобиль, на котором 28-летний португалец перемещался со своим братом Андре Силвой по трассе A52 в испанской провинции Самора, съехал с дороги и загорелся.



26-летний Андре Силва тоже был профессиональным футболистом, выступая за "Пенафиел" из второго португальского дивизиона.