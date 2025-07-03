"Боруссия" подтвердила, что Гиттенс переходит в "Челси"

Дортмундская "Боруссия" подтвердила, что вингер Джейми Гиттенс направляется в "Челси".

В опубликованном "Боруссией" заявлении говорится, что в четверг "все заинтересованные стороны достигли принципиальной договоренности" насчет трансфера Гиттенса стоимостью 65 миллионов евро (55.9 млн. фунтов).



Прямо сейчас Гиттенс вместе с "Боруссией" выступает на клубном Чемпионате Мира, но после возвращения из Соединенных Штатов 20-летний англичанин официально присоединится к "Челси".



"Переговоры с "Челси" стали вызовом, но в конце концов мы довольны тем, что сможем реализовать свои финансовые амбиции и затем спокойно строить планы на будущее".



"Джейми — выдающийся игрок, который доставил нам огромное удовольствие. Теперь он хочет сделать следующий шаг в своей карьере, и мы желаем ему всего наилучшего и больших успехов", — цитирует спортивного директора дортмундской "Боруссии" Себастьяна Келя Келя Sky Sports.