"Боруссия" подтвердила, что Гиттенс переходит в "Челси"
Дортмундская "Боруссия" подтвердила, что вингер Джейми Гиттенс направляется в "Челси".
В опубликованном "Боруссией" заявлении говорится, что в четверг "все заинтересованные стороны достигли принципиальной договоренности" насчет трансфера Гиттенса стоимостью 65 миллионов евро (55.9 млн. фунтов).
Прямо сейчас Гиттенс вместе с "Боруссией" выступает на клубном Чемпионате Мира, но после возвращения из Соединенных Штатов 20-летний англичанин официально присоединится к "Челси".
"Переговоры с "Челси" стали вызовом, но в конце концов мы довольны тем, что сможем реализовать свои финансовые амбиции и затем спокойно строить планы на будущее".
"Джейми — выдающийся игрок, который доставил нам огромное удовольствие. Теперь он хочет сделать следующий шаг в своей карьере, и мы желаем ему всего наилучшего и больших успехов", — цитирует спортивного директора дортмундской "Боруссии" Себастьяна Келя Келя Sky Sports.
03.07.2025 22:00
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Пи3дежь
Сумма трансфера 60 евро.
В фунтах 48.5 база, 3. 5 бонусы.
65 евро ето сумма которую хотела бд перед стартом кчм. Вполне очевидно что челси на нее и не пошел. Хоткли бы за 65 евро взять - взяли бы до кчм.
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