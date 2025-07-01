"Арсенал" сделал предложение по Мадуэке
"Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке.
В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения Жоао Педро и Джейми Гиттенса, чей приход может значительно ограничить игровое время Мадуэке.
По информации Sky Sport Germany, "Арсенал" не просто вступил в переговоры с "Челси", а уже выдвинул свое предложение по 23-летнему англичанину.
Ожидается, что "Челси" не будет стоять у Мадуэке на пути, однако "синие" хотят около 45 миллионов фунтов за бывшего игрока ПСВ.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Мадуэке забил семь голов и отдал три результативные передачи за "Челси", с которым сейчас выступает на клубном Чемпионате Мира.
01.07.2025 19:00
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За 20 можно на лавку.
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40-45 и по рукам. Хотя учитывая нынешний рынок, можно и 50.
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Это фото сделано после пизделовки Бэйли прутом по спине мадуэке
Источник: https://fapl.ru/posts/115738/#reply
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