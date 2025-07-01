"Арсенал" сделал предложение по Мадуэке

Мадуэке "Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке.

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения Жоао Педро и Джейми Гиттенса, чей приход может значительно ограничить игровое время Мадуэке.

По информации Sky Sport Germany, "Арсенал" не просто вступил в переговоры с "Челси", а уже выдвинул свое предложение по 23-летнему англичанину.

Ожидается, что "Челси" не будет стоять у Мадуэке на пути, однако "синие" хотят около 45 миллионов фунтов за бывшего игрока ПСВ.

Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Мадуэке забил семь голов и отдал три результативные передачи за "Челси", с которым сейчас выступает на клубном Чемпионате Мира.




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2025 19:00

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  1. arsfann 01.07.2025 19:50 # arsfann
    За 20 можно на лавку.

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  2. akado 01.07.2025 19:35 # akado
    40-45 и по рукам. Хотя учитывая нынешний рынок, можно и 50.

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  3. closer 01.07.2025 19:29 # closer
    Это фото сделано после пизделовки Бэйли прутом по спине мадуэке

    Источник: https://fapl.ru/posts/115738/#reply

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