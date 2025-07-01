"Арсенал" сделал предложение по Мадуэке

"Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке.

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения Жоао Педро и Джейми Гиттенса, чей приход может значительно ограничить игровое время Мадуэке.



По информации Sky Sport Germany, "Арсенал" не просто вступил в переговоры с "Челси", а уже выдвинул свое предложение по 23-летнему англичанину.



Ожидается, что "Челси" не будет стоять у Мадуэке на пути, однако "синие" хотят около 45 миллионов фунтов за бывшего игрока ПСВ.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Мадуэке забил семь голов и отдал три результативные передачи за "Челси", с которым сейчас выступает на клубном Чемпионате Мира.