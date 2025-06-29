"Челси" договорился о покупке Жоао Педро

"Челси" достиг договоренности с "Брайтоном" о приобретении нападающего Жоао Педро.

Этим летом "Брайтон" отклонил минимум два предложения от других клубов Премьер-Лиги — предположительно, "Челси" и "Ньюкасла" — о покупке Педро.



Но сам Педро, как утверждает The Athletic, был заинтересован только в "Челси", и теперь мечта 23-летнего бразильца близка к исполнению.



"Брайтон" согласился отпустить Педро в "Челси" за сумму свыше 50 миллионов фунтов, а сам Жоао уже согласовал с лондонским клубом условия контракта до 2032 года.



Прямо сейчас Педро направляется из родной Бразилии в Соединенные Штаты, чтобы пройти медобследование, подписать контракт и быть добавленным в заявку команды Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира.



Если не возникнет никаких неожиданностей, Педро сможет дебютировать за "Челси" в четвертьфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в ближайшую пятницу.



Ранее издание BBC сообщало, что "Челси" рассматривает Педро в качестве замены не для Николаса Джексона, которого связывают с уходом от "синих" этим летом, а для Кристофера Нкунку.



Добавим, лишь 24 часами ранее "Челси" согласовал покупку Джейми Гиттенса за 55 миллионов фунтов, но английский вингер не может быть дозаявлен "синими" на клубный Чемпионат Мира, потому что заигран за дортмундскую "Боруссию".