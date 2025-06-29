"Челси" договорился о покупке Жоао Педро
"Челси" достиг договоренности с "Брайтоном" о приобретении нападающего Жоао Педро.
Этим летом "Брайтон" отклонил минимум два предложения от других клубов Премьер-Лиги — предположительно, "Челси" и "Ньюкасла" — о покупке Педро.
Но сам Педро, как утверждает The Athletic, был заинтересован только в "Челси", и теперь мечта 23-летнего бразильца близка к исполнению.
"Брайтон" согласился отпустить Педро в "Челси" за сумму свыше 50 миллионов фунтов, а сам Жоао уже согласовал с лондонским клубом условия контракта до 2032 года.
Прямо сейчас Педро направляется из родной Бразилии в Соединенные Штаты, чтобы пройти медобследование, подписать контракт и быть добавленным в заявку команды Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира.
Если не возникнет никаких неожиданностей, Педро сможет дебютировать за "Челси" в четвертьфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в ближайшую пятницу.
Ранее издание BBC сообщало, что "Челси" рассматривает Педро в качестве замены не для Николаса Джексона, которого связывают с уходом от "синих" этим летом, а для Кристофера Нкунку.
Добавим, лишь 24 часами ранее "Челси" согласовал покупку Джейми Гиттенса за 55 миллионов фунтов, но английский вингер не может быть дозаявлен "синими" на клубный Чемпионат Мира, потому что заигран за дортмундскую "Боруссию".
29.06.2025 22:00
Просмотров: 975
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Баля баварка шота ипет
Чот ожидалось шо фламенго пободается
(ответить)
Брайтон охуенно скидывает за 50 лям пенисосам хулигана
который не оправдал даже 30-ку за которую его взяли...
(ответить)
Пенсы уже до сквирта наоргазмировали из-за своего очередного говнотрансфера.
(ответить)
Жоао педра > сквирц
Сквирьте
(ответить)
Некуя он недебютирует! Придя в команду которая в 1/4 играть будет. Просто потусит в Америке и дебут буде только на тренеровке а не в составе.
(ответить)
Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» на фоне задержания граждан республики в Екатеринбурге.
"Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения в связи с гибелью соотечественников в результате рейда правоохранителей, чиновники в Баку продолжают игры в политиканство."
В заявлении указано, что «ни один уважающий себя российский азербайджанец» не хочет отвечать за оскорбления российского руководства, включая президента Владимира Путина, которые звучат со стороны азербайджанских журналистов.
Обоссались))) А помнится, когда какой-то азерский хуесос зарезал русского парня после рядового замечания из-за неправильной парковки, эта община помогала ему скрыться.
(ответить)
А пенсы всё обсуждают каких-то нонеймов мусорных, на которых спортдиры Челси тратят деньги потом и кровью зарабатываемые рабами на турнире в штатах. Сук, цн, у которого стат хуже, чем у некоторых вингеров) Ору.
(ответить)
лоховской трансфер. отлично.
(ответить)
Викторина.
Есть один колумбийский футболист с обычной фамилией Гонсалес и необычным именем Ефмамжжасонд. Пишется так: Efmamjjasond Gonzales.
Вопрос: Если бы он был русским, то как звучало бы его имя?
(ответить)
Опять нигга беспонтовая с нулевой менталкой
(ответить)
Офигеть конечно бабла у Челси. За последние 3 года примерно под сотню человек на выход и вход. Тупо привыкнуть не успеваешь к их составу.
(ответить)
Посмотрим. В апл неплохо себя показал, риски не велики.
Но интересно почему он так в челси хотел?
Полный бардак щас. Ниче не ясно.
Кого он может вытеснить? Игрок на банку под палмера ?
Основа на 9?
А че с делвпом кексоном...
Шо па нкунку фелишу?
Вопросов больше чем ответов.
Опять затариваем игроков до продаж и ставим себя в слабую позицию.
Все знают что челси обязательно надо продать нкунку и фелиша.
И что забавно, нкунку неплохо в последних 2 матчах сыграл.
(ответить)
Жоао Педро и Гитетнс вместо Санчо и Стерлинга с Феликсом
(ответить)
Да он днище, такой же как Экитике и Шешко, ток еще стеклянный
(ответить)
ФФП? Не, не слышали.
(ответить)
Екетика за 100 в подзалупль
(ответить)
ета хто?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий