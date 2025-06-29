"Челси" договорился о покупке Жоао Педро

Жоао Педро "Челси" достиг договоренности с "Брайтоном" о приобретении нападающего Жоао Педро.

Этим летом "Брайтон" отклонил минимум два предложения от других клубов Премьер-Лиги — предположительно, "Челси" и "Ньюкасла" — о покупке Педро.

Но сам Педро, как утверждает The Athletic, был заинтересован только в "Челси", и теперь мечта 23-летнего бразильца близка к исполнению.

"Брайтон" согласился отпустить Педро в "Челси" за сумму свыше 50 миллионов фунтов, а сам Жоао уже согласовал с лондонским клубом условия контракта до 2032 года.

Прямо сейчас Педро направляется из родной Бразилии в Соединенные Штаты, чтобы пройти медобследование, подписать контракт и быть добавленным в заявку команды Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира.

Если не возникнет никаких неожиданностей, Педро сможет дебютировать за "Челси" в четвертьфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в ближайшую пятницу.

Ранее издание BBC сообщало, что "Челси" рассматривает Педро в качестве замены не для Николаса Джексона, которого связывают с уходом от "синих" этим летом, а для Кристофера Нкунку.

Добавим, лишь 24 часами ранее "Челси" согласовал покупку Джейми Гиттенса за 55 миллионов фунтов, но английский вингер не может быть дозаявлен "синими" на клубный Чемпионат Мира, потому что заигран за дортмундскую "Боруссию".




Метки Брайтон, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 975

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 29.06.2025 23:11 # thegodfather
    Баля баварка шота ипет

    Чот ожидалось шо фламенго пободается

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  2. zaeba1l 29.06.2025 22:51 # zaeba1l
    Брайтон охуенно скидывает за 50 лям пенисосам хулигана
    который не оправдал даже 30-ку за которую его взяли...

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  3. sausage 29.06.2025 22:36 # sausage
    Пенсы уже до сквирта наоргазмировали из-за своего очередного говнотрансфера.

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  4. thegodfather 29.06.2025 22:34 # thegodfather
    Жоао педра > сквирц

    Сквирьте

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  5. chelsiukpro 29.06.2025 22:30 # chelsiukpro
    Некуя он недебютирует! Придя в команду которая в 1/4 играть будет. Просто потусит в Америке и дебут буде только на тренеровке а не в составе.

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  6. sausage 29.06.2025 22:30 # sausage
    Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» на фоне задержания граждан республики в Екатеринбурге.
    "Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения в связи с гибелью соотечественников в результате рейда правоохранителей, чиновники в Баку продолжают игры в политиканство."
    В заявлении указано, что «ни один уважающий себя российский азербайджанец» не хочет отвечать за оскорбления российского руководства, включая президента Владимира Путина, которые звучат со стороны азербайджанских журналистов.

    Обоссались))) А помнится, когда какой-то азерский хуесос зарезал русского парня после рядового замечания из-за неправильной парковки, эта община помогала ему скрыться.

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  7. sausage 29.06.2025 22:29 # sausage
    А пенсы всё обсуждают каких-то нонеймов мусорных, на которых спортдиры Челси тратят деньги потом и кровью зарабатываемые рабами на турнире в штатах. Сук, цн, у которого стат хуже, чем у некоторых вингеров) Ору.

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  8. b84 29.06.2025 22:27 # b84
    лоховской трансфер. отлично.

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  9. zaeba1l 29.06.2025 22:22 # zaeba1l
    Викторина.
    Есть один колумбийский футболист с обычной фамилией Гонсалес и необычным именем Ефмамжжасонд. Пишется так: Efmamjjasond Gonzales.
    Вопрос: Если бы он был русским, то как звучало бы его имя?

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  10. ygyrbendar 29.06.2025 22:21 # ygyrbendar
    Опять нигга беспонтовая с нулевой менталкой

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  11. high-malvern 29.06.2025 22:18 # high-malvern
    Офигеть конечно бабла у Челси. За последние 3 года примерно под сотню человек на выход и вход. Тупо привыкнуть не успеваешь к их составу.

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  12. thegodfather 29.06.2025 22:18 # thegodfather
    Посмотрим. В апл неплохо себя показал, риски не велики.
    Но интересно почему он так в челси хотел?
    Полный бардак щас. Ниче не ясно.
    Кого он может вытеснить? Игрок на банку под палмера ?
    Основа на 9?
    А че с делвпом кексоном...
    Шо па нкунку фелишу?
    Вопросов больше чем ответов.

    Опять затариваем игроков до продаж и ставим себя в слабую позицию.
    Все знают что челси обязательно надо продать нкунку и фелиша.
    И что забавно, нкунку неплохо в последних 2 матчах сыграл.

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  13. gidro-met 29.06.2025 22:18 # gidro-met
    Жоао Педро и Гитетнс вместо Санчо и Стерлинга с Феликсом

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  14. felix-the-cat 29.06.2025 22:16 # felix-the-cat
    Да он днище, такой же как Экитике и Шешко, ток еще стеклянный

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  15. brown-ale 29.06.2025 22:14 # brown-ale
    ФФП? Не, не слышали.

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  16. thegodfather 29.06.2025 22:11 # thegodfather
    Екетика за 100 в подзалупль

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  17. narcot 29.06.2025 22:08 # narcot
    ета хто?

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