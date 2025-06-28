"Ливерпуль" близок к покупке Гехи

"Ливерпуль" близок к приобретению защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи.

Этим летом "Ливерпуль" потратил на трансферы чуть менее 200 миллионов фунтов, однако чемпионы Премьер-Лиги продолжают искать усиление.



"Ливерпулю" потребовался еще один центральный защитника, потому что жаждущий играть регулярно Джарелл Куанса находится на пороге перехода в "Байер".



По информации Daily Mirror, в ближайшие 24 часа "Ливерпуль" проведет переговоры с "Пэлас", и есть все шансы, что компромисс будет достигнут.



"Пэлас" хочет продать Гехи этим летом, потому что Марк отказался от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта. "Орлы" хотят за свою звезду 70 млн. фунтов, но в то же время готовы к уступкам.



Добавим, 20 процентами от вырученной за Гехи суммы "Пэлас" придется поделиться с "Челси", у которого "орлы" и приобрели Марка за 18 млн. фунтов в 2021 году.