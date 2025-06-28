"Ливерпуль" согласовал переход Вудмана

Фредди Вудман "Ливерпуль" согласовал переход в клуб голкипера "Престона" Фредди Вудмана в качестве свободного агента.

Вудман официально присоединится к "Ливерпулю" 1 июля, когда у экс-голкипера молодежной сборной Англии U-21 истечет контракт с "Престоном" из Чемпионшипа.

В "Ливерпуле" 28-летнему Вудману отводится роль третьего голкипера, позади Алиссона и Георгия Мамардашвили, и не в последнюю очередь приглашение Фредди обусловлено необходимостью соблюдать критерий по количеству доморощенных игроков в заявках на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

За три сезона в "Престоне" Вудман провел 138 матчей, будучи признанным лучшим игроком команды в 2022/23.

Также Вудман поиграл за ряд других клубов в Англии и Шотландии, включая "Ньюкасл", "Суонси" и "Килмарнок".




Метки Вудман, Ливерпуль, Престон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2025 00:05

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  1. high-malvern 28.06.2025 00:11 # high-malvern
    Какого-то бомжа в Престоне нашли, отмыли и представили вратарем.

    (ответить)

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